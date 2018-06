Diego Schwartzman ganó a puro corazón tras empezar dos sets abajo

Hoy 10:38 -

Diego Schwartzman derrotó al sudafricano Kevin Anderson por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 y 6-2 y accedió a los cuartos de final de Roland Garros.

El Peque había perdido los dos primeros sets por 6-1 y 6-2, pero en una gran reacción logró el tercer set 7-5, luego de revertir un break point (estaba 5-3 abajo).

Fall to the floor.



A comeback win from @dieschwartzman secures the Argentinian a place in the quarterfinals. Tops Anderson 1-6 1-6 7-5 7-6(0) 6-2. pic.twitter.com/IuDDXTv6jg