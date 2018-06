FÚNEBRES | 5 de Junio de 2018

05/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Luis Mirko Santibáñez (Fernández)

Segundo Antonio Medina (Frías)

Marina Esther Chaparro

Nilda Abecy Valdez de Stari

Miguel Ángel López (La Banda)

Miguel Ángel Díaz

Nora Ignacia Villagra (La Banda)

Elsa Esther Castillo (La Banda)

Eduardo Víctor Bravo (Fernández)

Segundo Alejandro Carrizo (Sumamao)

Nahuel Esteban Luna

Yanina Beatriz Ovejero

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, TITO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. El amor de Dios es infinito. El recibe a todos sus hijos con los brazos abiertos. Su prima hermana Romelia Andrade, su hija y sus sobrinos Elena, Jorge y Claudia acompañan a toda su familia en este momento de dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma.

CARRIZO, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a la familia del querido Pepe, amigo de su extinto esposo Gringo y de la suscripta, por su desaparición física. Que el Señor lo recoja en su gloria.

CHAPARRO, MARINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su esposo Ramón, hijos Yésica, Joaquín, su padre Benjamín, hermanos María, Cecilia, José, Cristina, Zulma, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. "El Señor ha venido a buscarte, sorpresivamente y te llevó a su lado, a la habitación que el Padre tiene preparada para vos, hermano amado, cuñado querido, tío formidable, te vamos a extrañar, faltará el que ponía el sabor justo a la vida. Hermano de mi alma te quiero y te querremos siempre. Que el Señor te guarde a su lado en la vida verdadera. Su hermana Amanda, su hno. político Darío, sus sobrinos ahijados Ana y Leandro, sobrinos Gabriela, Emanuel y Antonio, sus sobrinos políticos y sobrinos nietos. Te vamos a extrañar, pero seguiremos la vida como vos decías "hay que amarse y estar juntos siempre". Elevamos oraciones en su memoria y que descanses en paz.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Sus primos Anahí y Mike Massuh y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su tía Amanda de Ramírez, sus primas Toti y Graciela con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Roberto Llugdar y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Tío querido te vamos a extrañar. Sus sobrinos Paola Coronel y flia., Juan Marcelo Coronel y flia., Luis Guillermo Coronel y Liliana Ibarra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. "Felices los que lloran porque de ellos es el reino de los Cielos". Velle y Panchita Santana, sus hijos Sandra y Carmen Lorenzo, Silvina y Luis Herrera, nietos Leandro, Abril y Marcos acompañan a la flia. en este difícil momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Emilio Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Roberto E. Carrizo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Miembros del consejo de adminstración, profesionales y empleados de la Cooperativa de Educadores Santiagueños CO.E.SA. participan con profundo dolor el fallecimiento del primo de la consejera Raquel Carrizo y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan por el eterno descanso.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de Anahí, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Armando Jozami y señora participan el fallecimiento del papá del amigo Claudio y acompañan a su familia en este doloroso momento.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hijos Daniel, Alejandro, Lourdes H. pol. Marina y Marcela, nietas Antonela y Florencia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio del Rosario, a las 11. Casa de duelo Sala Nº 3, Sgo. P. L. Gallo 330- SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Caminante no hagas ruido que mi hermano se ha dormido en los brazos del Señor. Su hermana Myriam, cuñado Alvaro Maidana, sobrinos Nicolas y Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio del Rosario Los Flores.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana Mirta, cuñado Ricardo Juarez, sobrinos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio del Rosario Los Flores.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hermana Myriam participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio del Rosario Los Flores.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana Lucia, sobrinos Claudia, Rody y Camilia, Miguel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio del Rosario. Los Flores.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor ya esta ante tus puertas permitele el ingreso al Reino de los bienaventuraados. Su cuñado Piro Comán, sobrina Liliana Comán Diaz, participan con profundo dolor su fsallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio del Rosario Los Flores.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 04/6/18|. Vecinos y amigos del Barrio Primera Junta participan el fallecimiento de su apreciado amigo. Familias Arroyo, Cevilán, Achával, Paez, Mansilla, Guzmán, Sanchez, Rojas, Fioretti, Sosa, Gómez y Romero Santillán acompañamos en este momento de dolor a hijos y demás familiares.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale e descanso eterno". Graciela H. Olmos participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Gaby y acompaña con afecto y oraciones a toda la familia en este difícil momento.

GÓMEZ DE ÁVILA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la familia de Rosa por su desaparición física, que el Señor la guarde en su gloria.

IBÁÑEZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. El equipo de conducción, personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Ema B. Ibáñez y acompaña con afecto a su hija María, docente de la institución y a su familia en este doloroso momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Señor, recibe a tu hijo Luis y cúbrelo con tu mando de amor". Sus vecinos y amigos de Suncho Corral: María, Esther, Sonia Hallak y sus respectivas flias. hacen llegar su sentido pésame al amigo Humbico y demás fliares. ante tan grande dolor, elevamos una oración en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elías Hallak hace llegar su condolencia a su amigo Humbico y flia., comprendiendo lo que se siente por la pérdida de un ser querido. Que Dios les de fortaleza para sobrellevar este dolor, rogamos una oración en su memoria.

LUNA, NAHUEL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su madre Nora Alicia Luna, sus hnos. Daiana, Ángel, Soledad, Rocío, Milagros, Andrea, Nicolas, Leandro, hnos políticos primos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, FERMINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento de la tía de sus estimadas amigas Estela y Elsa, las acompaña en estos tristes momento y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

OVEJERO, YANINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus padres Oscar Ovejero y Antonia Ovejero; su esposo Luciano Ávila, su hijo Simón Mateo sus hnos. Clara, Micaela, Mayra Eliana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio de Luján SERV REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219887.

ROMANO, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Ing. Francisco L. Marañón y su esposa Cristina Alfano participan el fallecimiento de su entrañable amiga Olguita. Acompañan a su familia en este momento de dolor.

ROMANO, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Cr. Julio R. Marañón y su esposa Luisa E. Astún participan el fallecimiento de su entrañable amiga Olguita. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

ROMANO, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Enrique E. Marañón y su esposa Norma Suárez participan el fallecimiento de su entrañable amiga Olguita. Acompañan a su familia en este momento de tristeza.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. María Estela Gómez despide con tristeza a su querido amigo y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Compañeros de la sala 8 y 9 del Servicio de Clínica Médica del Hospital Independencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Tano querido vamos a extrañar mucho tu alegría que nos dejaste, tus amigos del Hospital Independencia; Bocha Acuña, Silvia Basbús, Ramón Vergara, Susana Scaglione, Mónica Pereyra, Choqui Suárez, Carlos Ferreres, Martin Pérez, Elina Villabla, Tere Sánchez Cantero, Anita Santillán, Beto Milet, Vero Abdala, P. Lopez., P. Lettari., C. Escobar., Agustin Sarquiz, Naty Spataro, Gustavo Coronel, Marcela Bonacina, y demás compañeros y amigos de Clínica Médica y Viborero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Dr. Benjamín Flores Turk y su esposa María Isabel Beggeres participan con dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Mario Antonio Rosalén, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Mario Antonio Rosalén. Ruegan una oración en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Mario Rosalén. Ruega una oración en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. La Dra. Teresa Sánchez Cantero y su esposo Dr. Jorge Acosta despiden con inmenso dolor a su querido amigo y acompañan a su familia en este difícil momento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Tus amigos Chabela Franichevich y Abel Tevez, participan tu fallecimiento y acompañan a tu esposa Cecilia Malachevsky e hijos en el sentimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Carlos Alberto Zigalini, su esposa Teresa Stone y sus hijos, Paola, Carlos y Teresita, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Descansa en paz querido Tano; Remo Eduardo Terzano, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Dr. Raúl Cejas y Dr. Guillermo Ibáñez con su respectivas flias. participan con profundo dolor y acompañan a toda la flia. en leste momento de dolor y ruegan por su descanso eterno.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Centro Renal Alsina, dirección médica y personal en general participa con profundo dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Francisca Córdoba, Hugo Agostinelli participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Cecilia e hijos en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Dr. Alberto Catella y familia participan con dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Mario, "Tano" querido, que dolor tu partida. Cuso Silbenses y familia participa el fallecimiento de su compañero de primera Promoción del Bachillerato Humanista Moderno.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su querido amigo Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ceci, hijos y nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Félix Acuña e hijos participan con pesar el fallecimiento de su amigo y compañero del colegio Mario y acompañan a su esposa e hijos con afecto en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Las autoridades mercedarias, Padre Manuel, III Orden Mercedaria despiden con profundo pesar a Mario, elevando al Altísimo oraciones por su alma y acompañan con dolor a su esposa e hijos, comunicando que el novenario comienza a las 20 hs. en la iglesia La Merced.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. María Josefina Acuña, sus hijos Ramiro y Verónica, sus nietos Félix y Baltazar acompañan con dolor a Ceci e hijos en estos dificiles momentos y rogamos oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.)Falleció el 3/6/18|. Dr. Aristóbulo Paz y su Sra. Olga Povedano, Dr. Víctor Paz Povedano y su Sra. Constanza Cafferata participan con pesar su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Dr. Julio Fornés, su Sra. e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo, ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Daniel Goitea y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Carlos E. Montenegro y Sra. participan con dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Remigio E. De Arzuaga y familia participan con dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Amigas y compañeras de Cecilia Promoción 68 del Colegio de Belén participan con mucho dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Guido Peressin, Claudia, Rocío, Guido Alfonzo y Adrian participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Sus vecinos Irma Carabajal de Ferez e hijos Mecha, Chochín, Gringa y Marcelo Zanni acompañan con profundo afecto a su esposa Abril e hijos, ante irreparable pérdida. Elevan plegarias al Altísimo por su descanso eterno

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. S. Lucas 10.27. participamos con todo nuestro dolor la pérdida de un gran compañero de fresenius Medical Care el Dr. Mario Rosalen: participan de su fallecimiento el Dr. Díaz Fernández, Juan Carlos; Dr. Peressín Guido, Dr. Peressin Paz Guido, Dra. Domanico Paola, Dra. Lisis Carolina, Dr. Trejo Ariel, Dr. Manzur José, Dra. Yapur Soledad, Dr. Assis Luis, Pablo Enrique, Carmen, Valeria, Inés, Cristian, Andrea, Belén, Silvia, Pablo, David, Rodolfo, Nora, Martha, Silvana, Gabriela, Juan, Javier, Jorge, César, Horacio, Julia, Claudia, Víctor, Adriana, Roxana, Marcelo, Ronald, Lorena, Eva, Yolanda.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hijos Carlos, José Fabián y Silvia Stari, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hijos Carlos Edgardo Starick y flia., Fabian Starick y Silvia Starick y flia., participan con profundo dolor su partida. rogamos a Dios te dde el descanso que tanto Necesitas. Te amaremos por siempre. Gracias por darnos tu amor toda la vida. Danos resignaciçon para soportar tu partida.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Hermana querida siempre estuvimos juntos, guardaremos los mejores recuerdos en nuestro corazon. Rogamos a Dios que descanses en paz. Su hermano Dr. Carlos Valdez y Livia Valdez de Sambadero, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Tia querida ahora descansarás en paz, junto a la Irmita, que Dios te de el descanso que necesitas. No te olvidaremos. Su sobrina Rita Sambadero y flia., acompañan a sus prims en este duro momento.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Abuela querida, mujer admirable, no has muerto y nunca lo harás porque no se muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando en los recuerdos se deja de existir, y tu estas presente, estas aquçi, estas viva para todos y para mi. Te Amo Abuela y siempre te llevare e mi mente y corazon hasta que nos volvamos a encontrar. Participa con profundo dolor tu partida tu querido nieto Carlos Gabriel Starick Paz.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. El dolor no nos es ajeno en estos momentos, pero estamos seguros que ya descansas en paz y feliz junto a nuestro Dios. Siempre te recordaremos con alegria y vitalidad que te caracterizaba. Hasta algun otro momento nuestra querida Nilda. Participan con profundo dolor su partida Antonio Paz, su esposa Elsa Ledesma, sus hijos Patricia, Sergio, Mariana y nieto Carlos.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. "Felices los limpios de corazón, porque de ellos será el Reino de los Cielos". Estela Santillán Acosta acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Silvia.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Chiky Santillán, su esposa, sus hijos, hijos políticos y nieta participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Nilda.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus amigos Lorenzo Reinoso, Silvia Marcela y flia. y Ana Carolina Reinoso y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Tu hermano Dr. Carlos Valdez, su esposa Carolina y sus hijos Fernando Gabriel Ernesto y Maria Celeste y respectivas flias., participan con profundo dolor tu partida. Que Dios te dé el desccanso qe necesitas hermana querida.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Hermana querida siento profundo dolor en el alma, deseo que junto a nuestra madre nos protejas a lo que lloramos tu partida. Descasa Abegy querida. Tu hermana Livia Valdez, su esposo Pibe Sambadaro, sus hijos Rita y Gustavo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor tu partida.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. La Promoción 1955 de la Escuela Centenario, participan con profundo dolor su fallecimiento, despiden con inmensa ternura a la querida compañera y abrazan espiritualmente a sus hijos en este doloroso momento.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Amigos de la familia: Noemí de Chaud, Paola Chaud y Ariel Chaud y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su hijo Gustavo Marcelo Mangianele, su hija pol. Elda, sus nietos Daria, Trina, Marella y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 14 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 L.B. sala 1 SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, ERIKA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Familia Ocaranza Paz participa su fallecimiento.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (Mily) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Miriam, hijas Mariela, Lorena, Ivone, nietos Victoria, Soledad, Walter, José, Hnos. y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (Mili) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Sus hermanos: Cacho, Chiquilin, Yoli, Mercedes, Amanda, Mirian, Estela y Huguito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (Mili) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su hermana Amanda López participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (Mili) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su hermano político Hugo Barrera, su esposa Estela, sus hijos Emanuel, Gabriel y Milagro, sus nueras Marcia y Daniela, sus nietitos Thiago y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (Mili) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Veteranos de Estudiantes (C55) participan con dolor el fallecimineto de nuestro jugador y gran amigo (Bianchi) y ruega al Altisímo resignación para toda su flia.. y nuestro Señor le dé el descanso eterno.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Que el Señor lo cubra con su manto de Misericordia de gracia y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus tíos y primos Emilia, Celia, Mirta, Sara y Chiqui Mendieta, Pablo Salomón y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui y familia acompañan con dolor su fallecimiento a sus padres y hermana y toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su matriculado, contador Mario Raúl Vaulet. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del contador Mario Raúl Vaulet. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo del colega Mario Raúl Vaulet. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Oreste Pereyra, su esposa María Esther Jiménez, hijos y nietos lamentan la pronta partida de Mario y participan con profundo dolor el de sus padres y el de su familia. Ruegan una oración en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Eduardo Álvarez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Guillermo Goytea y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Así habla tu Dios: te he abandonado un momento, pero con inmensa piedad voy a reunirme contigo. Por unos instantes te oculte mi rostro, pero con amor que no tiene fin, me apiado de ti" - (Isaías 54). Betty Brizuela de Farreras, esposo e hijos participa con profundo dolor el fallecimiento de Marito, reciban nuestras condolencias sus padres, hermana, tía Mimí Vaulet y primos. Rogamos oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Miriam Bauque y sus hijos Roby, Viviana, Alejandro y Mariela Tarchini participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Sus vecinos Marita y Lili Martínez, Marcia Bitar, Viviana Tarchini participan el fallecimiento de nuestro querido Marito y acompañan a sus padres Kiko, Graciela y su hermana Vanesa en este momento difícil ruegan una oración en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Sus vecinos Viviana Tarchini, sus hios Nakalii y Lee lamentan la pérdida de Marito y acompañan a su flia. en este doloroso momento, rogando por su consuelo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Pedro Villalba y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Kiko, Graciela y su tia Mimi. Que Dios lo tenga en la gloria. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. El Movimiento Coordinador Político y Social, dirigentes Circuitales 43, 44 y 48, participan con profundo pesar el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Ricardo Torres y flia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la flia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Susana B. Corvalán, José V. Santillán, María Celeste Santillán y Eva Moyano, lamentan la pronta partida de Marito. En este momento de dolor por una pérdida irreparable elevamos oraciones por su eterno descanso y rogamos fortaleza para toda su familia.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Guillermo Alegre, su esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Kiko y Sra. en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Flavio Giglio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Kiko y Sra. en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Que en este descanso eterno, El Señor te tenga a su lado y haga brillar la luz que no tiene fin". Daniel Neme y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Flia. Cerioni participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Carlos Alberto Toia y María Ines Castiglione de Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus padres y familiares en este doloso momento.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Señor, tu lo llamaste, dale tu bendición y haz que su alma descanse en la paz de tu amor. La comisión directiva, personal y socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor del fallecimiento del amado hijo del C.P.N. Mario Raúl Vaulet, quien fuera presidente de esta institución y actualmente integrante de la C.D. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Lic. Vanesa Vaulet.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Luisa Jorge participa con profundo dolor por tan irreparable pérdida y acompaña en estos momentos de pesar a sus padres y hermana deseando pronta resignación. Dios los bendiga.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Ante tan dolorosa pérdida, rogamos que Dios acompañe y bendiga a Kiko, Graciela, Vanesa y flia. dándoles fuerzas. Participan con inmenso dolor Chocho Abregú, su esposa Juana e hijas Mónica, Patricia y Luciana.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Nicolás Farías y flia.; Javier Farías y Nicolás Fernando Farías y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor tan irreparable pérdida. Rogando oraciones en su querida memoria y una pronta resignación para toda su familia.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su esposo Félis Suárez, sus hijos Ernesto, David, Racio, Hnos. pol. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15.30 en el cementerio Los Quiroga. Casa de duelo Rioja (N) 441 Bº Bajo de Vértiz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su esposo Félis Suárez, sus hijos Ernesto, David y Rocío participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en Rioja (N) 441 L.B. y serán sepultados a las 15 en el cementerio de Los Quiroga.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hermanos Viviana, Oscar, Ramón, Carlos, Lía, Daniel, Javier, Norma, María, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su hermana política Leonor Suárez e hijas Cecilia, Lorena, Analía y sus sobrinos Graciela, Silvina, Adriana y Ramón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Fabian Suárez y su esposa Karina e hijos Valentina y Fabián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Nicolás Suárez, su esposa Noelia y su hija Priscila participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, EDUARDO VÍCTOR (Dalu) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hijos Lucia, Silvio, Karina, Gricelda, Hernan, h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Cristo Redentor - Fernández SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRIZO, SEGUNDO ALEJANDRO (Cari) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su esposa Josefina Roldán, sus hijos Dario, Oscar, Patricia, Marcos, h políticos Andrés, Jimena, Patricia, Milena nietos Jazmín y Julieta y de mas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio de sumamao COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 01/6/18|. Tus amigos Chabela Franichevich y Abel Tévez, participan tu fallecimiento y acompañan a tus hermanas Juanita, Pochi, Noni y Pili y sobrinos Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Beatriz, sus hija Nancy, Roxy y Alexandra, sus nietos Juan Carlos, Andres, Ivan, Sofía, Florencia, Martina, bisnietos Benicio y Santi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Dale el descanso eterno. Su esposa Ramona Guamán; sus hijas Rosa, Nancy y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Sus sobrinos Elizabeth, Mirian, Graciela, Raúl y Aída Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Personal directivo, docente, no docente, asociación cooperadora y comunidad educativa de la escuela N° 128 de La Breita, departamento Guasayán, participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente de esta casa de estudio Nancy Medina. Choya.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. La familia Leiva Dorado participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este duro momento que les toca vivir. Choya.

SANTIBÁÑEZ, LUIS MIRKO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Sus padres, Marta Verónica Torres y Ariel Santibáñez y sus hermanos: Ariel, Joaquín, Ángel, Candela y Alma Mía, participan con inmensa tristeza su fallecimiento y lo despiden rogando oraciones en su memoria y confiados que descansara eternamente en los brazos de Dios.

SANTIBÁÑEZ, LUIS MIRKO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. "Dejen que los niños, vengan a mí, porque el Reino de Dios es de quienes son como ellos". Luis Mirko, descansa en los brazos del Señor". Sus abuelos Luis Torres y María Antonia, sus tíos, Claudia y Luis Torres y demás familiares participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, ESTHER CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Mamita, aunque te hayas ido físicamente de nuestra vida, siempre estarás presente en nuestros corazones con cada una de sus enseñanzas, con tu fortaleza y con tu gran amor. En este año que paso desde que decidiste estar con Dios en su Reino te buscamos, te sentimos y te encontramos en esos llamados "milagros" de la vida que cada vez más tienen un toque de tu inmenso amor. A pesar que no fuimos los hijos perfectos, y ahora que hemos madurado sentimos que podríamos haber sido mucho mejores, nos perdonamos, unos a los otros, porque sé que vos también nos hubieras perdonado, pues tu amor y bondad no conocían límites. Infinitas gracias por habernos dado la dicha de ser el fruto de tu creación. Sus hijos, nietos y bisnieta invitan a la misa que se llevará a cabo en la parroquia San José de Bº Belgrano hoy a partir de las 20, al conmemorarse un año de su fallecimiento.

CAMBRINI, SILVIA BEATRIZ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/14|. Su madre Margarita Brander de Cambrini y sus hijos Argentino y Margarita, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CONCHA DE DÍAZ, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Querida hermana cuánto sufrimiento me dejaste en el corazón. Aún no puedo creer que estés junto a nosotros, que nuestro padre celestial te eligió para estar junto a tus padres, hermano e hija. Solo pido a Dios nos de fuerza y resignación para soportar tanto dolor. Hermana ya no me alcanzan las palabras para explicar lo que siento y todo lo que vas causando en mi. Te voy a extrañar siempre". Su hermano Luis "Boyca" Concha, su hermana política Mary, sus sobrinas Valeria y familia, Rodrigo y familia, Nadia y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DEGANO, PABLO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/01|. Sus hijos Cecilia, Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis y Angélica y respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia ntra. Sra. del Carmen, en la Catedral Basílica a las 20.30 hs., al recordar diecisiete años de su partida.

MOREIRA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/18|. Querida hermana, tu presencia querida, ya no está en nuestras vidas, pero tu recuerdo está latente en nuestra memoria. Fuiste una persona de fe y cuando hablabas, lo hacías desde la "Palabra". Hoy queremos recordarte con un versículo que decías y predicabas con frecuencia. "La fe se demuestra con las obras". S.2 vers. 17. Sus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, LEYLA ESTELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/98|. Hoy a las 20 horas al cumplirse 20 años de su fallecimiento en la iglesia La Merced, se oficiará una misa en su memoria. Invitan a rogar por el descanso de su alma: su padre Alfonso, sus hermanos, hijos y demás familiares.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (Nani) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Querido hermano, luchaste desde muy joven con una enfermedad cruel que te quitó años de juventud, pero por tus ganas de vivir y de superarte seguiste hasta que te recibiste en la escuela industrial, pasaron varias promociones hasta que lo lograste. Todo era para vos un logro porque tenías que vencer esa cruel enfermedad. Cada día era un examen para vos. Nuestra familia te da las gracias por ser ese tío cariñoso, bueno y compinche de mis hijos. Te extrañamos mucho y rogamos a Dios te tenga en un hermoso lugar junto a tu querido sobrino Colo. Si hay una palabra para describir tu vida es "Superación" así fue tu vida en el día a día. Gracias por todo. Su hermano, su hermana política, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos oficiarán una misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (Nani) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. La vida puede apagarse muy rápido y aunque sabemos esto, nunca estamos preparados para la pérdida de un ser amado. Hoy se cumple un mes de tu partida y te llevaste con vos una parte de mi vida, una parte de mi corazón. Nani, cuanto te extraño, porque no solo fuiste mi tío padrino, sino un padre, hermano que Dios me mando. Hoy solo me da fuerzas recordarte como el gran ejemplo que fuiste de fortaleza y superación interior. Ese gran hombre que siempre defendió sus ideales y convicciones. Como vos decías vivirás eternamente en mi memoria y corazón. Cuando recién nos estábamos acostumbrando a transitar por el dolor de perderlo a mi hermano Cristian, la vida nos volvió a golpear con tu pérdida. Descansa en paz querido Nani junto a tu amado sobrino. Su sobrina Romina Orellana invita a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida a la casa del padre. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ORELLANA, CRISTIAN ALEJANDRO (Colo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/17|. Querido hijo, pasaron seis meses de tu inesperada partida. Le pedimos a Dios nuestro Señor mucha fuerza y fortaleza para poder seguir afrontando esto que para nosotros es inexplicable. Recordando tus travesuras, tus sonrisas, tú forma de ser, tus actitudes etc. Nos hacen apaciguar tanto dolor. Sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus cuñados, su esposa y su hijo en el afecto harán oficiar una misa para rogar por el eterno descanso de su alma, hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RAMOS MATTAR, ROBERTO ERACLIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Agradecemos a Dios y a Él le ofrecemos tu entrega de diacono al servicio del Dios. Su esposa Rosa Lastra, su hijo Eduardo y flia. invitan a la misa al cumplirse dos meses de su fallecimiento hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Rogamos por su eterno descanso.

ROMERO, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Perdóname Dios querido, si me ves callado y triste, tengo el alma hecho pedazos, herido el corazón hace un mes he perdido lo más grande de mi vida al más humilde padre que hoy recuerdo con dolor. Hoy la casa está vacía, no se sienten más sus pasos, hay un mundo de silencio, esa voz ya se apagó, esa voz era mi padre el que dio todo en su vida, yo el espejo más perfecto que su rostro reflejó. Por más que pase el tiempo se que no podré olvidarme, de sus consejos, sus caricias, del amor que me brindó a pesar que estaba enfermo, el nunca se quejó y con el último suspiro en mis brazos se durmió. Vayan mis palabras en sentido homenaje a ese estoico padre que soportó con coraje, el martirio de su enfermedad sin siquiera una queja, lo más hermosos de su realeza. Sus hijos Alberto, Myriam y Alba; sus hijos políticos Marisa, César y Oscar; sus nietos Hernán, Iván y Elías; Alfredo, Daiana y Fabio; Enzo, Lucas y Eliana invitan a la misa que se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, a las 20.30 hs. del día 5/6/2018.

VÁZQUEZ, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. Hoy el cielo está de fiesta ¡¡¡ Feliz Cumple papito !!! Que tristeza no tenerte para darte un beso, un abrazo como siempre, pensar que en tu último cumple planeabas festejar tus 70 años con una gran fiesta, pero Dios decidió que lo festejes con Él, ilumínanos parta calmar el dolor que nos dejaste con tu partida. Siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos, tu esposa, hijos, hijos poíticos y tus amados nietos. Invitamos a la misa en la Catedral a las 20,30 para celebrar tu natalicio.

CORIA, RUBÉN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Tu partida fue tan inesperada que todavía no podemos entenderla. Nos dejaste un vacío muy grande. Siempre en nuestros corazones. Tu esposa Gilda, tus hijos Gladys y Diario; tus hijos políticos Miguel y Marta y tus nietos Justina Abril, Mariano, Eleonora y Francisco invitan a la misa hoy martes 5 de junio a lasa 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

RODRÍGUEZ DE ROLDÁN, ANTONIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Madre: siempre estaré agradecido por protegerme en el camino de la vida. Fuiste una madre y abuela ejemplar, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su hijo Ramón "Pelado", su nuera Lili, nietas Cecilia y Pilar; bisnietos Oriana, Nerea y Evelin invitan a la misa que se oficiará hoy 5/6/18 a las 18 hs. en la iglesia Nuestra Sra. de Lourdes en el Cruce - La Banda.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CORIA, MARIO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Padre querido: ¡Cuánto dolor nos produjo tu partida!, pero aquí estamos recordando tu amor, tus enseñanzas; fuiste un excelente esposo, padre, abuelo, hermano, tío, cuñado, con un gran corazón. Nos consuela saber que algún día volveremos a encontrarnos. Te amaremos por siempre. Descansa en paz. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Rubén, Mercedes y Marcos; hijos políticos, nietos, bisnietos invitan al responso en el cementerio La Esperanza hoy a las 17.30 hs., al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORIA, MARIO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Papito querido: fuiste mi apoyo, mi compañero, mi amigo, te llevaremos en nuestros corazones hasta el último día de nuestras vidas. ¡Gracias!". Su hija Mercedes, sus nietas: Claudia, Cecilia, Leo y bisnieta Selene invitan al responso a realizarse en el cementerio de Clodomira hoy a las 17,30hs.