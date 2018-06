Sin condenas: prescribió la causa de la valija de Antonini Wilson

Fotos CASO. Wilson vive en Estados Unidos y reafirma que la valija no era suya.

05/06/2018 -

Prescribió la causa después de diez años y diez meses de que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María del Luján Telpuk ordenara abrir una valija de un vuelo de Presidencia Argentina y se encontrara con US$790.550, maleta de la que se hizo cargo el empresario venezolano Guido Antonini Wilson.

La determinación fue del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano. El magistrado rechazó -el año pasado- el pedido de la fiscalía para procesar al exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti y negó su apelación y el fiscal optó por no recurrir ‘en queja’ a la Cámara.

Así, se cerró la pesquisa por ‘prescripción’, justo al cumplirse diez años de la indagatoria a Claudio Uberti, hombre de confianza del entonces ministro Julio De Vido.

El empresario Antonini Wilson vive hoy en Key Biscayne, Estados Unidos, y reafirma que la valija no era suya, como se la atribuyeron en el Aeroparque, sino del ex funcionario Uberti. "No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos años", dijo . El uso de ese dinero, se estimaba, era para ser usado en la campaña electoral de Cristina.