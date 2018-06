Santander: "La idea es mantener la base del plantel"

Fotos OBJETIVO. Santander intentará armar un equipo con ambición de ser protagonista en la Liga Nacional.

05/06/2018 -

Desde el sur del conurbano bonaerense, Silvio Santander mantuvo un diálogo telefónico con EL LIBERAL, en el que explicó que su idea es la de mantener la base del plantel con vistas a la temporada 2018/19 de la Liga Nacional de Básquet.

Para el armado del plantel, Santander trabaja en coordinación con el presidente del club, Gerardo Montenegro. "Estamos en permanente contacto y queremos un poco repetir la base del equipo. Estamos empezando a barajar algunas posibilidades. Igual hay que esperar que terminen algunos equipos de jugar. Vamos de a poco", indicó el técnico más ganador en la historia del club.

Consultado acerca de la situación de Roberto Acuña, expresó: "Él es el único jugador con contrato y en función de cómo armemos todo, buscaremos definir la situación de él. La idea es mantener la base del plantel".

Santander tiene en claro cuál es la dinámica del mercado de pases y por qué es importante mantener la base. "Sobre todo en un equipo que habiendo dado tantas ventajas con lesiones y con algunas adversidades, se mezcló entre los protagonistas igual. El tema es intentar reforzar alguna característica que nos pueda faltar, pero desde la base del plantel, esa es la idea. Después igual, uno tiene una intención y el mercado también te permite o no hacer lo que uno quiere. Como todos, nosotros buscamos jugadores que también los buscan los demás. Y los que terminaron jugando en Quimsa también son buscados por otros equipos", explicó convencido.

Instituto

El coach de la Fusión también habló de Instituto de Córdoba, que fue el equipo que eliminó a Quimsa y ahora le está causando problemas a San Lorenzo de Almagro. "No, la verdad que no me sorprendió. Yo lo había dicho ya hace algún tiempo cuando decían si se podía pensar en que alguien le gane a San Lorenzo y había dicho que sí, que no veía que era el único candidato. Y me parece que Instituto ha jugado todo el año bien. Entonces no sorprende que la serie sea tan pareja y abierta y la pueda incluso ganar", opinó.

Consultado acerca de qué actividades realiza durante el receso de la Liga Nacional, comentó: "Ahora estoy descansando, viendo las cosas que me interesan para seguir la capacitación que tienen los entrenadores y viendo también básquet de todos lados. Un poco abocado al armado del equipo y viendo una cosa que tengo que hacer en el receso como cursos o clínicas, un poco repartido en todo eso. En Tucumán tengo que hacer una charla que me pidieron. Después, tengo que ir a Uruguay, Canadá, Costa Rica para dar algunos cursos, que voy a ver si puedo cumplir con varios de ellos".

Santander ocupa también su tiempo en ver las Finales de la NBA entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.

"La verdad que es el momento del año en playoffs que más me gusta seguir. Durante la serie regular, nosotros estamos jugando y cuesta más, pero en los playoffs estoy viendo siempre todo", comentó el entrenador, que suele realizar algunos comentarios de los juegos vía Twitter.

Al hablar del insólito error de JR Smith en el primer juego de la serie, señaló: "La verdad que no me pasó nunca, no recuerdo ningún episodio de esos, pero me llamó mucho la atención. Es algo que uno no espera, sobre todo en ese instante y con la bola detenida, porque estaba en un tiro libre. Había tiempo para revisar el score y el tiempo. Creo que todos reaccionaríamos igual, con mucha bronca. Son cosas que suceden, es una final y hay muchos nervios".