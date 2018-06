Borges recibe a Olímpico

05/06/2018 -

Coronel Borges recibirá hoy a Olímpico, en el marco de una nueva fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora de las divisiones formativas.

A las 19 jugarán los chicos de Premini, mientras que a las 20 entrarán en acción los Mini.

Asimismo, Olímpico ganará los puntos en Preinfantiles, ya que Coronel Borges no participa con esta categoría.

Mañana continuará el torneo con estos partidos: 18.30, Villa Mercedes vs. Nicolás Avellaneda, en Premini y Mini; Contadores vs. Independiente, en Preinfantiles; 20, Tiro Federal vs. Olímpico, en Preinfantiles.