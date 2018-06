Helmmir Hallgrímson: "¿Podrán alcanzar su mejor versión en el debut?

Fotos PREVIA. El entrenador Helmir Hallgrímson anticipó que no le hará marca personal a Lionel Messi para frenarlo.

05/06/2018 -

La selección de Islandia será la primera rival que tendrá la Argentina de cara al debut en el Mundial de Rusia 2018. El entrenador es Helmir Hallgrímson, un hombre que logró hacer historia y que ahora tiene la responsabilidad de asumir un desafío que será el más importante de su carrera deportiva.

En una entrevista con el diario La Nación, el técnico de los islandeses reconoció que la selección de Sampaoli es la favorita para ganar el grupo, aunque todo también dejó supeditado al funcionamiento colectivo que puede tener el equipo albiceleste.

"Argentina es la favorita para ganar el grupo, solo por razones individuales. Y si juegan bien, deberían ganar fácil. Pero la pregunta es: ¿podrán alcanzar su mejor versión en el debut? ¿o necesitaran de tres o cuatro partidos para hacerlo? Nosotros sólo tenemos que pensar en nosotros, si jugamos el mejor partido que podemos, tenemos una oportunidad. Pero, ante Argentina, está la posibilidad de perder, incluso si jugamos muy bien", expresó el adiestrador de Islandia.

Sobre si hay un plan especial para frenar a Lionel Messi, respondió: "Seguramente hay un montón de entrenadores que ya pensaron en cómo frenar a Messi ¿Lo han logrado? ¿Fue porque Messi no jugó bien o porque había un entrenador inteligente en el otro equipo? Tenemos nuestro sistema defensivo, quizá funciona, quizá no. De lo que sí estoy seguro es de que no le haría una marca personal. Nunca le pediría eso a un jugador. Es ponerle un reto que es imposible para un jugador. Tenemos que hacerlo todos juntos, como hacemos todo. Defender como una unidad".