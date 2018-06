Fotos Rechazan juicio abreviado al hombre que habría arrollado y provocado la muerte a su amigo

05/06/2018 -

Por unanimidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal rechazó el pedido de juicio abreviado en la causa que tiene a Marcos Enrique De Pablo como acusado por la muerte de Luis Alberto Tévez, amigo y compañero de copas. Ahora se deberá sortear un nuevo tribunal y fijar una nueva fecha para el debate oral convencional en el que se juzgará el trágico hecho. El pasado 23 de mayo estaba previsto que Marcos De Pablo (37), comenzara a ser juzgado por el delito de "homicidio simple" en perjuicio de Luis Tévez, por un hecho ocurrido el 18 de enero del 2015 en una finca de El Puestito, departamento Banda, propiedad del acusado. En la primera audiencia, la fiscal, Dra. Alicia Inés Presti de Munar, manifestó al Tribunal que quería solicitar la celebración de un juicio abreviado, acuerdo que contaba con la aceptación de la querella -Dres. Julio Llugdar y Federico Sayah Correa- en representación de la familia de la víctima y de la defensa del acusado, Dra. Natalia De Pablo. Según los jueces, lo particular del pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal, es que requería modificar la calificativa con la que el hecho había llegado a esa instancia, por una más leve: "homicidio por emoción violenta". La fiscal Presti habría expresado en su argumentación -así lo refiere la resolución posterior- que ella no instruyó el caso (el fiscal que estuvo a cargo de la investigación, Dr. Carlos Hurtado, renunció) y que tras tomar contacto con el legajo, advierte una nueva línea de interpretación de los elementos de prueba que constan en el proceso, por lo que el episodio podía encuadrase en la nueva calificativa. Tras la exposición de la fiscal, el Tribunal integrado por los Dres. Alfredo Pérez Gallardo, Julio Alegre Paz y Luis Achával, pasaron a un cuarto intermedio para analizar si hacían lugar o no al pedido de juicio abreviado. Duro revés Los jueces dieron a conocer recién ayer su resolución sobre el pedido formulado por la fiscal. El fallo rechazó tajantemente el requerimiento y cuestionó dicho planteo. En la argumentación de su voto, el Dr. Pérez Gallardo hizo hincapié en varios puntos. En primer lugar en que el pedido de juicio abreviado debía realizarse con 30 días de antelación al inicio del juicio oral y por escrito, no de forma oral como fue presentado el 23 de mayo último. En segunda instancia, el vocal de la Cámara de Juicio Oral, apuntó que considera que debería haber mayor "coherencia" en la política criminal del Ministerio Público Fiscal, haciendo referencia a que es necesario mantener un criterio ante ciertos casos. Pérez Gallardo especificó que el juicio abreviado es una herramienta para la resolución rápida de casos de poca envergadura, y que muchas veces esos casos llegaron hasta el juicio oral, mientras que éste sí ameritaba un análisis mucho más profundo y ser tratado en un debate oral. Pruebas El juez también remarcó que la causa fue instruida como "homicidio simple", carátula defendida por la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones, por lo que le resulta llamativo que con los mismos elementos de prueba, la fiscal haya llegado a otra interpretación de los hechos. El Dr. Pérez Gallardo también cuestionó que la representante del Ministerio Público hace su valoración de los hechos, suponiendo que las "provocaciones" que habría sufrido De Pablo por parte de Tévez y sus otros amigos, fueron el desencadenante del estado de "emoción violenta", careciendo de pericias psicológicas o psiquiátricas que así lo acrediten. En ese sentido, el juez subrayó que ese tipo de pericias estaban ausentes en la base fáctica, porque nunca la investigación se dirigió en esa dirección; enfatizando que la Fiscalía sostuvo la calificativa durante tres años y la querella incluso intentó agravarla por "homicidio con alevosía". A su turno, el Dr. Julio Alegre Paz adhirió a todo lo manifestado por el Dr. Pérez Gallardo, y criticó que la fiscal alegara al pedir el juicio abreviado, que ella no instruyó la causa, remarcando que es la fiscal Coordinadora de La Banda y acompañó con su firma la requisitoria de elevación a juicio por "homicidio simple" del caso, por lo que considera que no podía desconocer el proceso. El Dr. Luis Achával acompañó con su voto lo expuesto por sus pares y el Tribunal resolvió rechazar el pedido de juicio abreviado, ordenando que las actuaciones sean devueltas al Ministerio Público Fiscal y que la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal de Juicio Oral efectúe un nuevo sorteo y fije una nueva fecha para la concreción del juicio oral bajo la calificativa de "homicidio simple".