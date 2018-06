La foto de Ansaldi que generó gran polémica

Fotos MOMENTO. Ansaldi fue eje de cuestionamientos por las peculiares fotos que compartió en las redes sociales en un jacuzzi con su mujer.

05/06/2018 -

A pocos días del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador Jorge Sampaoli decidió concederle al plantel un día libre. Aunque casi ninguno de los jugadores compartió imágenes, Cristian Ansaldi fue la excepción y generó polémica.

El lateral izquierdo, quien fue una de las mayores sorpresas en la lista de 23 jugadores para la Copa del Mundo, compartió una foto en Instagram con su mujer, Lucila Ahumada, en un jacuzzi.

‘Junto al amor de mi vida, aunque sea por un ratito... Visita de menos de 1 día... Te amo’, escribió Ansaldi.

Además, el jugador del Torino de Italia publicó más fotos durante el descanso: una, comiendo junto a su familia, y otra, con sus hijos. Lo que avivó la polémica fue que el futbolista de 31 años fue de los pocos jugadores que no regresó al hotel donde concentra la Selección.

Federico Fazio es otro de los jugadores que no está: el defensor central se marchó a Sevilla (España) debido a que su esposa tiene fecha de parto la semana próxima. Sin embargo, fue Ansaldi el principal en dejar bajo la mira la decisión del entrenador.

Sampaoli no cree en los encierros. Le encanta dar días libres. Confía en el profesionalismo de su plantel. Los jugadores se van a pasear (o no), vuelven a dormir y están a la hora del desayuno. Se sienten cómodos, se sacan presiones. Piensan en fútbol, pero no tanto: despejan la mente. De pronto, las redes sociales le dan la razón a Löw. Cristian Ansaldi, un novato en Mundiales y en la lista, a la cual accedió cuando Gabriel Mercado evidenció que las molestias ciáticas eran más prolongadas que lo imaginado, aprovecha uno de esos tiempos libres para reencontrarse con familiares y amigos. Y entre las fotos usuales, asado incluido, la del jacuzzi.

Con su pareja, Lucila Ahumada. A muchos se les hizo espuma en la boca, pero de bronca por lo sucedido.