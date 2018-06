"Me has arruinado la vida", le dijo la víctima al "Monstruo" de Concháyoj

Fotos DEFENSA. El Dr. José López requirió la absolución de Villalba entendiendo que no había elementos en su contra.

05/06/2018

"Me has arruinado la vida, he sido tu esclava sexual", habría esbozado la joven víctima de vejaciones durante dos décadas por parte de su padrastro, el "Monstruo" de Concháyoj.

En la penúltima audiencia del juicio oral en contra de Virgilio Villalba, se produjo un careo con la víctima.

Se vivieron momentos de tensión por la carga simbólica de enfrentar al acusado de los gravísimos vejámenes con la hoy mujer que debió soportar ese calvario desde que tenía 11 años.

Las palabras de la víctima habrían sido contundentes, acusándolo de haberle arruinado su vida, de haberla tratado como esclava sexual y de haberla obligado a prácticas horrendas.

La fiscal del caso, Dra. Aída Farrán Serlé, manifestó a EL LIBERAl que fue un momento muy duro, pero que pese a que se había opuesto al careo -por entender que no era necesario exponer a la mujer a esa situación- sirvió para sustentar y apuntalar la acusación que venían realizando.

Además del careo, ayer se llevaron a cabo los alegatos de las partes, la Dra. Farrán Serlé solicitó que el hecho sea encuadrado en el "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda", requiriendo una pena de 16 años de prisión para el "Monstruo" de Concháyoj.

La querella, por su parte, representada por los Dres. Gonzalo Rafael y José Elías, coincidieron con lo expuesto por la Fiscalía y también solicitaron la pena de 16 años de reclusión para Villalba.

En tanto el Dr. José López, abogado defensor de Villalba, requirió en sus alegatos la absolución de su cliente lisa y llanamente por el beneficio de la duda y subsidiariamente, la pena mínima en caso de que el Tribunal sostenga la carátula fijada por la Fiscalía, es decir 8 años de prisión.

El Tribunal, integrado por los Dres. Élida Suárez de Bravo, María Eugenia Carabajal y Alfredo Pérez Gallardo, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 18 cuando se reanude la audiencia para recepcionar la última palabra al acusado y luego darán a conocer su veredicto.

El caso salió a la luz en el 2013, cuando la mujer se escapó de un hospital y llegó a pedir ayuda a Tribunales. Allí comenzó a develar el infierno que vivía desde hacía 20 años. Cuando ella tenía apenas 11 años, Villalba la llevó a los obrajes en el departamento Sarmiento, y la adoptó como "su mujer". Fruto de los vejámenes tuvo diez hijos, el último de ellos en el 2004.