"La gente es quien tiene la decisión de vernos"

05/06/2018 -

¿Cómo ves la devolución de la gente al pretender ser "la voz de mucha gente"?

Me pasó, justamente, en la noche de premiación, antes de saber que habíamos ganado. Los colegas me abrazaban y me decían que este año era el nuestro, que merecíamos ganarlo, que veían un crecimiento del programa. Prefiero que haya sido la premiación al programa... algún día me van a dar el de conductora. Este año ni siquiera estuve nominada. En otros años sí. Y estuvieron nominados también los programas en el que fui conductora: El Debate de GH, La Revancha y Desayuno Americano. En este primer Martín Fierro de mi vida estoy feliz de que haya sido por el programa, porque para mí el programa es el equipo, somos todos. Siempre, para mí, el programa es más importante que cualquier cosa, obviamente, porque la aceptación lo tiene el público. La gente es quien tiene la decisión de verlo. Así que es una explosión de emociones positivas. Todo lindo.