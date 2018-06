Pamela David: "En nuestra pantalla no hay fanatismos"

05/06/2018 -

Pamela David vive momentos de felicidad luego de haber obtenido el Martín Fierro, el primero en su trayectoria, como Mejor Magazine por su programa "Pamela a la tarde". Y de esta manera, dejó en el caminó a Verónica Lozano ("Cortá por Lozano") y Mariana Fabbiani ("El Diario de Mariana"). En una entrevista con EL LIBERAL, habló de este gran presente por el que atraviesa. ¿En qué momento de tu vida llega el Martín Fierro? Lo esperábamos tanto. Creo que nos viene en un momento donde es un mimo muy importante. Es el reconocimiento al trabajo que hacemos, a todo lo que le ponemos. Estar nominados ya era buenísimo, estábamos felices y agradecidos. Ganarlos es como el broche de oro para nosotros. Es espectacular, es espectacular. Es verdad que todo esfuerzo trae su recompensa y éste es el reflejo del trabajo en equipo, de todos los que salen en las fotos y más: el team de producción, dirección, técnicos, vestuaristas, maquilladores y peinadores. Aceptamos el desafío, nos comprometimos y le pusimos amor a nuestro trabajo "Pamela a la tarde" ha dado un giro hacia lo periodístico, hacia los temas de actualidad. Cuéntanos cómo es el trabajo que realizan para sacar día a día el programa. Es un gran trabajo de producción. El tema de agenda, el tema del día tiene que estar siempre. Y, por supuesto, Carlos Monti (periodista y columnista) maneja el espectáculo mejor que nadie, pero me parece que América es el canal del periodismo y de la información. Le damos prioridad a la actualidad, una actualidad difícil donde se siente la crisis económica, donde pretendemos ser la voz de mucha gente, pero a la vez ser objetivos, donde no hay fanatismos en nuestra pantalla, que es un poco el mensaje que quise dar al recibir el premio. Es una gran realidad y tenemos una obligación enorme que es la de dar números, información y después la opinión. Tengo un equipo de grandes panelistas, pero la información tiene que ser una. La verdad es una y es difícil en este país tan dividido. Creo que el desafío es cumplido. Tu programa genera polémicas. Como dije en la noche de premiación, hacemos un programa que incomoda. Es un momento complicado para los argentinos. Nosotros, como argentinos, en cada crisis, nos hemos abrazado y hemos salido adelante. En general, somos solidarios, pero esta vez hay opiniones tan rígidas que nadie escucha a la otra persona. Yo fui muy crítica del gobierno anterior. No me representa en muchas cosas, pero también se pueden contar los logros y las cosas positivas que hicieron, sin fanatismos. Con este gobierno, al cual apoyé, veo que las decisiones que tomaron no fueron las acertadas, sobre todo porque tienen una consecuencia y las consecuencias lo está sufriendo la gente. Pero sigo esperanzada en que lo puedan revertir y ojalá que así sea. Mi deseo, pensando siempre en el futuro, es que debemos tirar para adelante y todos unidos. Siempre que hago una opinión sobre algo tiene una repercusión desagradable del otro lado y aparecen los trolls que lo terminamos pagando nosotros.