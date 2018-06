Netflix anunció el estreno de una película inconclusa de Orson Welles

05/06/2018 -

La plataforma de streaming Netflix anunció que estrenará este año en su plataforma -y posiblemente en salas de los Estados Unidos-, "The Other Side of the Wind" ("El otro lado del viento"), un largometraje que el cineasta Orson Welles rodó en 1976, hasta casi completar su producción.

El argumento de esta producción toma la historia de un director legendario llamado J.J. "Jake" Hannaford, que regresa a Hollywood después de años de semi-exilio en Europa, con planes de completar su propia e innovadora película, también titulada "El otro lado del viento".

Welles nunca pudo concretar este proyecto, ya que no pudo reunir el dinero suficiente para financiarlo y la dejó sin finalizar, según dijo Marshall, que fue jefe de producci•n de Welles en esa cinta.

Después de que Netflix rescatase más de 1.000 rollos de negativos de una caja fuerte de París, Frank Marshall dirigió a un nutrido grupo de editores cuyo encargo fue completar y restaurar la película.