"Huañoj tacko" será grabado en Melopea, el sello discográfico del músico Litto Nebbia

05/06/2018 -

"Huañoj tacko", como otros tres de los once discos de "Las Sacha Guitarras Atamisqueñas", será grabado también en "Melopea", el sello discográfico que pertenece al cantante, músico y compositor rosarino Félix Francisco Nebbia Corbacho, más conocido como Litto Nebbia. "Con ‘Huañoj tacko’ va a ser el cuarto disco que editamos en Melopea. Es un honor volver a trabajar con un inmenso profesional como es Litto", remarcó Manolo en su entrevista con EL LIBERAL.

Manolo contó cómo llegó a Nebbia. "Él me dió su mail. Yo, contento, le contesto que jamás había pensado que podía acceder a él. Nebbia me contestó que en la vida tenemos que estar preparados para todo. Luego, con Nebbia, hace tiempo ya, nos habíamos encontrado en Santiago y me dijo que podíamos trabajar juntos. Y de esta manera fuimos fortaleciendo nuestros vínculos hasta que grabamos con él "A buen entendedor", el primer disco que significó nuestra vinculación total con Litto. Después, tuve muchísimas charlas en su estudio. Estas conversaciones me enriquecieron, me aportaron conocimiento. Aprendí a no envidiar sino a copiar (se ríe), como dice el dicho. Tanto Litto Nebbia como León Gieco (un admirador confeso de Elpidio) tienen una humanidad inmensa".

En esta etapa, "Las Sacha Guitarras" contará con seis y no cuatro integrantes: Elpidio Herrera, Manolo Herrera, Carlos Baigorrí, Andrés Cisneros, Piri Leguizamón y Martín Málaga.