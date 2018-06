La ingeniosa manera de salvar a un leopardo atrapado en un pozo

Hoy 16:10 -

Un leopardo de tres años fue rescatado por aldeanos después que quedara atrapado en un pozo en el estado de Madhya Pradesh, India, informa este lunes el Daily Mail. El incidente tuvo lugar el jueves pasado.

Para el rescate unieron esfuerzos integrantes del servicio forestal local y habitantes de la aldea de Dhundi. Juntos construyeron una escalera de bambú de seis metros de longitud, con la cual el animal salió del pozo.

Según informa el medio, el leopardo pudo caer en ese lugar mientras buscaba comida o agua.

Another great & successful effort by the #ForestDepartment in rescuing a #leopard somewhere in India from an open well. Absence of unruly mob around always makes things easier for the field staff. #SHER thanks and congratulates the team behind.

(video courtesy @BittuSahgal Sir) pic.twitter.com/9bfqU3Jp8I