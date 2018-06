El gobernador habilitó viviendas sociales en el departamento Alberdi

Fotos El primer mandatario habilitó numerosas viviendas sociales en el departamento Alberdi.

Hoy 18:26 -

En el marco del Programa de Viviendas Sociales, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, inauguró 25 viviendas sociales en la ciudad de Campo Gallo, y otras 50 en el paraje El Bajo, ambas en el departamento Alberdi.

En Campo Gallo, además el primer mandatario hizo entrega de una moto niveladora al municipio para continuar realizando obras en beneficio de sus habitantes y alrededores.

Acto en Campo Gallo

Junto al titular del Poder Ejecutivo estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, y el diputado provincial, Amado Chamorro.

Al llegar a Campo Gallo en el departamento Alberdi, el primer mandatario recibió el saludo y la bienvenida del intendente de la ciudad, Francisco Alanis, para luego trasladarse hasta la vivienda de Sergio Benjamín Gómez, en el barrio San Vicente, donde se realizó el emotivo acto.

Con el corte de cinta correspondiente, el Dr. Gerardo Zamora dejó oficialmente habilitadas las 25 viviendas sociales para la ciudad, beneficiando a más santiagueños que gracias a este programa, impulsado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, continúan cumpliendo sus sueños de una casa digna, en el lugar de sus afectos.

Seguidamente, el gobernador de Santiago del Estero recorrió el interior de la casa junto a Sergio y su familia, quienes no ocultaron su alegría y le agradecieron al mandatario por brindarle “una vivienda digna para criar a sus cinco hijos".

A continuación, la máxima autoridad de la Provincia encabezó, junto a las demás autoridades, la entrega de las llaves correspondientes a las familias beneficiarias.

Terminando una mañana muy emotiva en Campo Gallo, el Dr. Gerardo Zamora, recibió innumerables muestras de cariño y afecto por parte de los vecinos y familiares que se hicieron presente para agradecerle por todo el apoyo brindado a la ciudad de Campo Gallo, como a toda la provincia.

El gobernador agradeció por “el trabajo que hacen con las viviendas sociales” y destacó que es un programa que “va a seguir avanzando para que toda la gente que tenga una emergencia habitacional, que viva en un rancho, ya sea en la ciudad o en el campo, pueda tener con su familia el acceso a una vivienda más digna" señaló y trasladó el saludo de la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora quién “me pidió que les transmita un gran saludo y muchos cariños” dijo.

Luego destacó que "se están haciendo 31 viviendas sociales más” y refiriéndose al Polideportivo dijo "sé que el viento ha volado un tinglado pero vamos a tratar de colaborar para que se recupere lo que se ha roto. Me pone contento -agregó- porque he visto que esta próxima a inaugurarse una cancha de hockey de césped sintético, que le da un nivel muy importante a un deporte muy lindo".

Con respecto a las demás obras que se están llevando a cabo en Campo Gallo, el Dr. Zamora manifestó, "ya se está realizando las obras de construcción de la red nueva de agua y también el nuevo edificio del Colegio Secundario Provincial, además de las casas del grupo de 40 viviendas de Fonavi. Todo esto es importante porque significa un avance para Campo Gallo” señaló y agregó “vamos a seguir esforzándonos y hacer la mejor de las gestiones para poder continuar con obras que den trabajo y continúen ayudando a las familias con viviendas, para que haya paz social en la Provincia y podamos mantener la actividad económica que obviamente implica trabajo para la gente", subrayó.

Por su parte el diputado provincial, Amado Chamorro dijo “muchas gracias gobernador por su visita, por la maquina moto niveladora, que tanta falta nos hacía para las calles de la ciudad, y por todo el esfuerzo que hace por nosotros y por todos los santiagueños", finalizó.

El beneficiario de la vivienda, Sergio Gómez señaló "estoy muy feliz por poder tener esta vivienda. Disfrutando con nuestros cinco hijos que no teníamos donde vivir y ahora tenemos una casa digna" resaltó Sergio.

Finalmente el intendente de Suncho Corral, Francisco Alanis se mostró “muy satisfecho con la visita del Gobernador. Dejamos inauguradas 25 viviendas sociales y ya nos encontramos en la construcción de 31 viviendas más”. También hizo referencia a las nuevas obras. “Estamos abocados en una cancha de Hockey con césped sintético en el polideportivo, donde también estamos construyendo un gimnasio".

Destacó otras "obras trascendentales para la comunidad, en este caso para la comunidad educativa, con la plena ejecución del nuevo edificio del Colegio Secundario Provincial y también un barrio de 40 viviendas. También tenemos otra obra importante como la ampliación de la Planta Potabilizadora de agua, la construcción de nuevas represas y la ampliación de la red domiciliaria para la Ciudad de Campo Gallo. Todo esto sin la importante ayuda que nos da el Gobernador de la Provincia, sería imposible realizarlo", señaló Francisco Alanis intendente de Campo Gallo.

En el Paraje El Bajo

En el paraje El Bajo, ubicado al NE de Campo Gallo, del mismo departamento Alberdi, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora visitó la escuela Nº 433 que había sido afectada por un tornado que produjo la voladura de techos en el establecimiento escolar y donde, además, el fuerte viento derribó ranchos y viviendas precarias.

La escuela fue refaccionada debido a una decisión de la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora y ahora visitada por el gobernador de la provincia, acompañado por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, y compartió con docentes y los niños.

Seguidamente el Dr. Gerardo Zamora se dirigió al domicilio de Urbano Ibañez donde se realizó el acto de entrega de 50 viviendas sociales que benefician a familias de parajes como: Puesto Los Sosa, El Bajo, Fisco Grande, Fisco Chico, El Milagro, Ahí Veremos, La Unión, Cuatro Esquinas, La Argentina, Nueva Luján, Nuevo Olivo, El Lucero, El Solitario, El Águila.

Todas las viviendas sociales y la refacción del establecimiento escolar fueron realizadas por la Fundación Alberdi que preside José Vittar de Campo Gallo.

Asimismo en San Francisco se construyeron más viviendas por la Asociación Vecinal “San Francisco” y la Asociación de Fomento Vecinal de Monte Rico.

Durante el acto el gobernador Gerardo Zamora acompañado por el titular de la Fundación Alberdi, José Vittar y los ministros de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur se procedió a la enterga de llaves a los beneficiarios.

Una de las personas beneficiadas, Urbano Ibáñez expresó su agradecimiento a “todas las personas que hicieron realidad mi anhelo de toda la vida, el cual fue tener mi vivienda propia y les pido que sigan de esta manera, acompañando siempre a las personas que menos tienen”.

Para finalizar el acto, el Gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora destacó “es una alegría llegarnos hasta aquí, el paraje El Bajo, para dejar inauguradas estas cincuenta viviendas que se entregan en toda la zona y que no son las únicas, ya que se suman a muchas más que viene haciendo la Fundación Alberdi y otras tantas que están construyéndose”. Luego resaltó que “vamos a continuar con este programa provincial que sirve para erradicar los ranchos de la provincia y dar dignidad y mejor calidad de vida a nuestros comprovincianos, no lo vamos a detener. Lo inició la ex gobernadora Dra. Claudia de Zamora y ya lleva casi 12 mil viviendas en toda la provincia”.

Resaltó el gobernador que “tanto organismos gubernamentales como no gubernamentales, en este caso una Fundación (Alberdi) nos permite trabajar con la gente y dar respuestas”.