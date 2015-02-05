CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Junio de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
06/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 VIVA LA MÚSICA
17.00 CULTURA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CONTRAPUNTO
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.38 AMIGAS INSEPARABLES
08.57 EL TELE-GURÚ
11.13 LA TEMPORADA DEL HURACÁN
13.11 EL NUEVO MUNDO
15.50 TIENES UN E-MAIL
18.11 ¿SOLO AMIGOS?
20.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN
22.00 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
TCM
08.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.55 LA NIÑERA
09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.50 LA NIÑERA
12.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
13.55 CALLES DE FUEGO
15.37 EL PERFECTO ASESINO
17.36 ESCAPE A LA VICTORIA
19.45 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
22.00 BELLEZA AMERICANA
TNT
07.06 LOS SUPERAGENTES, NUEVA
GENERACIÓN
08.56 BETIBU
10.55 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
13.52 EL KARATE KID. PARTE 3
16.01 SON COMO NIÑOS
17.57 LOS INDESTRUCTIBLES
19.51 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.39 ABZURDAH
01.27 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
SPACE
06.00 LA VENGANZA DEL YETI
07.31 LOS SOLDADOS DE HIELO
09.13 EPIDEMIA
11.34 CONTAGIO
13.31 COLD WAR
15.14 GRAVEDAD
16.53 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
19.47 ATRACCIÓN PELIGROSA
22.00 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
23.42 DESTINO FINAL 5
CINECANAL
10.45 LA LEYENDA DEL ZORRO
13.10 RECIÉN CASADOS
14.50 COMO SI FUERA CIERTO
16.30 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
18.40 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
20.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+VIERNES 8, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, “NOCHE DE RUMBA, SALSA
BACHATA Y MERENGUE”, CON LA ORQUESTA RUMBERA: RUBIO MOLINA
(PIANO), NICO ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI, ALEX BASTIDAS, FERNANDA
FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO PALMAR Y “GOMA” HERRERA. BALLET
CIUDAD DE LA BANDA.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “CUERPOTESIS”.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”
+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO
POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.
+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN FIJO.
+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL MARTÍN, REGRESA CON EL HUMOR DEL
“OFICIAL GORDILLO”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
06-06 17:30 (Cast)
PESADILLA EN EL
INFIERNO (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
06/06 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
06/06 17:00 (Cast) 19:45 (Cast) 22:15
(Sub)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
06-06 16:30 (Cast) 18:15 (Cast)
NO LLORES POR MI
INGLATERRA (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
06/06 20:00 (Cast) 22:20 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
06-06 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
22:20 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
06-06 19:00 (Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
06/06 22:00 (Subt)
AMOR DE MEDIANOCHE
(2D):
ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 06/06 20:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30 - 19:30 -
22:30
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:00
PESADILLA EN EL
INFIERNO APTA 16 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 21:00 - 23:00
SUBTITULADO 23:00 (SOLO
JUEVES)