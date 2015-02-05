CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Junio de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.

06/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 VIVA LA MÚSICA

17.00 CULTURA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CONTRAPUNTO

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.38 AMIGAS INSEPARABLES

08.57 EL TELE-GURÚ

11.13 LA TEMPORADA DEL HURACÁN

13.11 EL NUEVO MUNDO

15.50 TIENES UN E-MAIL

18.11 ¿SOLO AMIGOS?

20.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL

EMPERADOR DRAGÓN

22.00 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

TCM

08.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.55 LA NIÑERA

09.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.50 LA NIÑERA

12.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

13.55 CALLES DE FUEGO

15.37 EL PERFECTO ASESINO

17.36 ESCAPE A LA VICTORIA

19.45 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

22.00 BELLEZA AMERICANA

TNT

07.06 LOS SUPERAGENTES, NUEVA

GENERACIÓN

08.56 BETIBU

10.55 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

13.52 EL KARATE KID. PARTE 3

16.01 SON COMO NIÑOS

17.57 LOS INDESTRUCTIBLES

19.51 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.39 ABZURDAH

01.27 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

SPACE

06.00 LA VENGANZA DEL YETI

07.31 LOS SOLDADOS DE HIELO

09.13 EPIDEMIA

11.34 CONTAGIO

13.31 COLD WAR

15.14 GRAVEDAD

16.53 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

19.47 ATRACCIÓN PELIGROSA

22.00 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

23.42 DESTINO FINAL 5

CINECANAL

10.45 LA LEYENDA DEL ZORRO

13.10 RECIÉN CASADOS

14.50 COMO SI FUERA CIERTO

16.30 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

18.40 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

20.20 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

22.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+VIERNES 8, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, “NOCHE DE RUMBA, SALSA

BACHATA Y MERENGUE”, CON LA ORQUESTA RUMBERA: RUBIO MOLINA

(PIANO), NICO ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI, ALEX BASTIDAS, FERNANDA

FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO PALMAR Y “GOMA” HERRERA. BALLET

CIUDAD DE LA BANDA.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “CUERPOTESIS”.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”

+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO

POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN FIJO.

+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL MARTÍN, REGRESA CON EL HUMOR DEL

“OFICIAL GORDILLO”.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

06-06 17:30 (Cast)

PESADILLA EN EL

INFIERNO (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

06/06 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

06/06 17:00 (Cast) 19:45 (Cast) 22:15

(Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

06-06 16:30 (Cast) 18:15 (Cast)

NO LLORES POR MI

INGLATERRA (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

06/06 20:00 (Cast) 22:20 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

06-06 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

22:20 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

06-06 19:00 (Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

06/06 22:00 (Subt)

AMOR DE MEDIANOCHE

(2D):

ROMANCE, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 06/06 20:00 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30 - 19:30 -

22:30

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:00

PESADILLA EN EL

INFIERNO APTA 16 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 21:00 - 23:00

SUBTITULADO 23:00 (SOLO

JUEVES)

 
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