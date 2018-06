FÚNEBRES | 6 de Junio de 2018

06/06/2018 -

Fallecimientos

- Dolores del Carmen Cisneros (Choya)

- Miguel Ángel Farizan (Bs. As.)

- Rosa Isabel Jiménez

- Ángela Amalia Rodríguez (Puerto Chiquito- Dpto. Guasayán)

- Adriana del Carmen Taboada

- Luis Arturo Ibáñez (La Banda)

- Débora Marivé Silva (Fernández)

Sepelios Participaciones

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ricardo Touriño lamenta su fallecimiento y acompaña a su amigo Jhony y demás familiares en el dolor.

CORONEL, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/18|. Sus compañeros de trabajo EDESE S. A. ( Poryectos ). Ing. D´Andrer, Luis, Ariel, Domingo y Gabriel, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Directivos de la Empresa EDESE SA. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del empleado Juan Luis Coronel y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Rafaela Cantos de Touriño y sus hijos Pancho, Ana María, Ricardo, Marina y Luis, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Los Amigos de sus hijos Daniel y Ale; Alejandro Santillan y flia. acompañan con profundo dolor su fallecimiento, Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tienbe fin " Sus Vecinos; Elvecia y Paola Romero, Blanca Rojas y flia., Eduardo Reinoso y flia., Sevilan y flia., Mariela de Montenegro y flia., Betty Caro y flia., Josefina Romero, Carlos Sosa y flia., Carlos Gomez y flia., Flia. Torres y flia. Arroyo, participan con dolor su fallecimiento.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Julio Sosa participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo, compañero de lindas jornadas futboleras en el Bº Primera Junta, descansa en la paz del Señor querido Barriga.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Carlos R. Tragant, Hugo Moreno, Eduardo Rodríguez, Nardo Villarreal, Pablo Cejas amigos y compañeros de la Agencia de Carreras Foráneas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Su esposa Graciela, sus hijas Nair y Lorena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Darío García, su esposa Inés Westberg, sus hijos Silvana, Muri y Javier García participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. "El Señor es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Inés Lucía Miranda, sus hijos Lucía, Graciela, Araldo, Inés, Federico y Enrique Westberg y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Juan Oliverio, su esposa Lucía, sus hijos Natalia y Gerardo; Juan José y María; Federico y María Eugenia; María Lucía y Marcos participan con dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Federico Westberg, su esposa Fernanda, sus hijos Agustín, Ana Lucía y Agostina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Araldo Westberg, su esposa Alejandra, sus hijos Micaela, Erick, Nicolás, Rocío, Belén y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARIZAN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Enrique Eduardo Westberg, su esposa Lilian, sus hijos Elena y Sebastián participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Javier Perez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Mariano y toda su familia en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus hijos César, Emanuel hnos. César y Estela; hno. Pol. Miguel Campos, sobrinos Miguel, María, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Servicio IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Raúl y Julián Trejo participan con profundo el fallecimiento de la querida Pelusa, acompañan a su hijo Emanuel y a su hermano César. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Lilia Corlli de Abido, sus hijas Lilia, Marta y Lucrecia, sus nietos Evelyn, Daiana y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amén.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. El presidente Interventor del IOSEP, CPN Raúl O. Ayuch; gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central; participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Emanuel Figueroa y hermana de nuestra compañera Estela Khairallah.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Compañeros y Jefe de su hijo Emanuel del Dpto. Asesoria Legal del IOSEP. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Compañeros de su hijo Emanuel del Area de Servicios Sociales del IOSEP. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada " El ahijado de su hermano Benjamin Maguna y sus Padres acompañan a Emanuel y Cesar en estte momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Ticky, Tere, Hugo, Andrea, Pampa, su esposa e hijos y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en esta partida de Pelusa al encuentro con la luz de Dios.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Tus compañeros de la Caja Social Acompañan con profundo dolor tu partida,; Selva Rodriguez, Alba Coria, Juana Mitre, Jose Cianferoni, Patricia Romero, Paola Navarrete, Marcela Gomez, Diego Campos, Julio Gerez, Belen Urquiza y Maria Rosa Juarez, ruegan por su descanso en paz.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Amigos de su hermana Estela; anita, Adriana Calvo, Alba, Lolita Monti, Estela, Gringa, Maria Teresa, Marisa, Mary, Marta, Olga, Silvia, Adriana Barrionuevo, Carolina, Lolita, Raquel, Adriana Miranda, yCoca Diaz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino y dale el descanso eterno " Su querida tia Elia Isable Gimenez de Avila, sus primos Edgardo Avila y flia., Walter Avila y flia., Ariel Avila y flia., Eliana Avila y flia., Mary Vega de Avila y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y Vecino; Negrito Galvan, Jose Pepe Rotondo, Luis (Lucho ) Abdala, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su amiga Mirta Miranda de Manzur y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su hijo y hermanos en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Amalia y Raúl Dorado, sus hijos Raúl (Cucu), Mariel, Julieta y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de la Madre de Emanuel y hermano de Cesar y Estelita y flia., Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su amgo vecino Luis (Lucho) Abdala, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Pelu y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Eduardo, Amalia, Fanny, Ramona Sayago Moya y sus respectiva familias, acompañan a Estela en este difícil momento. Rogamos cristiana resignación a toda su flia.

JIMÉNEZ, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Que el Señor misericordioso la cubra con su divino manto, la colme de bendiciones y le de la paz eterna, son los ruegos de sus vecinos. Flias: Diaz, Llugdar, Sciolla, Montenegro, Palacios, Miranda, Manzur, Chávez, Ferreiro, Dominguez, David, Cipoletti, Abdala, Secco, Merletti participan con dolor su fallecimiento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel y Juan Daniel, su hija política Marcela con sus respectivas familias, hacen llegar su mas sentido pésame con un abrazo de mucho dolor a vos amigo Humbico, tu flia. hermanas compartiendo el mismo dolor de perder un hijo. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma

MORENO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra: compañeros de trabajo del Dpto. De Notificaciones, acompañan a Roque Moreno en la partida de su hermana hacia el Reino de los Cielos: Héctor, César, Vicente, Walter, Ramón, Cristhian, Vivi y Liliana Cruz.

ROMANO, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. La vida nos llevó por distintos caminos... pero me quedan tantos recuerdos del ayer, me entristece tu partida. Su sobrina Ana Urquiza de Abud e hijos (Loreto).

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Pocho Acuña, Mady y sus hijos Matias y Augusto, acompañan con profundo dolor a su hijo Bruno y flia. en este dificil momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 03/6/18|. Dr. Herrero Raúl, Dra. Güino Adriana, acompañan a Cecilia y a sus hijos en esta lamentable pérdida de Mario. Te recordaremos siempre con los muchachos colegas del Sanatorio, estarás presente en cada reunión querido Mario. Que descanses en paz.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Con sincero pesar participamos su fallecimiento. Alicia, Carmen y señora Paulina.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Dr. Rolando Alberto Álvarez (a) y su esposa María Inés Pellicer (a) participan con dolor su fallecimiento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Ricardo Touriño despide a Mario con mucho pesar, y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Stella M. G. de Allub, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos María Cecilia Alderete y familia y Carlos Augusto Alderete y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. José Stancampiano, su esposa Mary Pullarello y sus hijos Antonito, Anabella y sus respectivas familias acompañan con profundo afecto a su esposa Abril e hijos ante la irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

ROSALÉN, MARIO ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. "No hagas ruido!!! Mi querido hermano Mario de la 1º Promoción del Bachillerato Humanista se durmió en los brazos del Señor. Descansa en paz". Dito Gerez y familia. Las Termas.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Su esposo Francisco Orlando Bustamante, sus hijos Carlos, Exequiel y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs., casa de duelo sv. nº 1 P. L. Gallo 330 - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Su Madre Pocha, tus hermanas Estela y Liliana Taboada, hno. político Luis Cortes, sobrinos Lorena, Ariel, Martin, Mariana, Andrea, Matias, Maxi, Agustin y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Compartimos el dolor de la familia. Sus primas Chabela, Héctor Lisondo, sus hijas Luciana y Jesús, Marianela, Leonardo y Cristóbal, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. "Que el Señor, te reciba en sus brazos". Sus ex compañera del colegio Perla, Adriana, Negrita, Sonia, Adriana, Cecilia, Graciela, Adriana, Graciela, Zulma, Elba, Elsa, Pori, Dani, Guilli, Patricia, Carlitos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Que el Señor te recoja en sus brazos y descases en paz". Con tristeza despedimos a la amiga y vecina Adriana y acompañamos a su flia., Raul Jiménez, Estela Bossi e hijos Raúl, Diego y Gabriel y Mirta Bossi, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá". Te despedimos con mucha tristeza tu prima Teresa, Hugo, Laura y Juan, Romina, Marcos y Marquitos Cuenca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Amiga querida de mi alma, siempre estarás en mi corazón. Gracias por esa Amistad Incondicional. Por ser una hermana. Te Quiero, Vuela alto amiga y danos fuerzas a tu esposo, a tus hijos y a todos los que te Amamos. Alicia Morales, su esposo Néstor Cornelli, sus hijas Maria Florencia, Maria Fernanda y Maria Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Estaras por siempre en nuestros corazones. Sus primos hnos. Maria del Carmen, Julio Baltazar y Cesar Julio Suasnabar junto a sus respectivas flias., acompañan a sus sobrinos Edgar, Silvia y Fabian en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor recibela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin " Compañeros de su hijo Fabian del grupo Nº 1 Fiscalización D.G.R.; LLamil Abraham, Mabel Nuri, Velarde Hugo, Lucho Escobar, Nestor Ibarra, Zulma Urquiza, Antonio Santillan, y Julian De Marco, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Sus Amigos; Miriam Santillan Lucy Iglesias, Daniel Romano y Raul Cerutti. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Meco, Nico, y Lucas Delgado, participan el fallecimiento de la Mamá de su Amigo Fabian y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. C.P. Mauricio Rodolfo, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su Amigo Fabian en este dificil momento.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. De Marco Julian y flia., acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de su Amigo Fabian Starick. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Compañeros de su hijo Fabian; Mirta Acosta, Maria Dolores Araujo, Rosa Maria Elias Assef, Daniela Quiroga y Elke Zimmer, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Yo soy la resurreccion y la vida, quein cree en mi auque muera vivirá " Los compañeros de su hijo Fabian; Mario, Cristina, Susana, Lidia, Claudia, Juan C., Juan A., Manuel, Iber y Guilli, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. "Que en este descanso eterno, el Sr. y su santísima Madre, te tengan a su lado, como nosotros en el corazón". Despiden con profunda tristeza a Nilda, su hermana en Cristo y acompañan a la familia en su pesar: Mirta, Marta, Alba, Chiqui, Reina, Roque, Cuca, Tita, Nane, M. Inés, Maga, Nora. Elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculado, Dr. Carlos Valdez. Ruegan una oración en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega, Dr. Carlos Valdez. Ruega una oración en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Adrián Pellene, su esposa Marizú Retamosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Nilda, mamá de su gran amigo Fabián.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Ramón Pellene, su esposa Elena Arias e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Nilda.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Emilse Suasnabar de Benavente y familia participan el fallecimiento de Nilda y acompañan en este momento de dolor a sus hermanos Carlos y Livia, sobrinos y demás familiares rogando por su eterno descanso.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Betty Aliaga de Bezian, acompaña con dolor a su médico Dr. A. Valdez y flia. ante la pérdida de su Sra. hermana. Rogando que brille para ella la luz que no tiene fin.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Sus amigas Aida Amelia Rojas e Imelda M. Cejas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en este duro momento. Descansa en paz Nilda.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Raquel de Aguila, sus hijas Tere, Rosy y Gladys Aguila y sus respectivas flias acompañan en el dolor a Gachy, Kiko y Vanesa ante la pérdida de su adorado hijo Marito. Ruegan al Señor pronta resignación a la familia.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Comisión Directiva, Socios y amigos del Club Social La Banda, participan y acompañan en estos momentos de dolor a sus padres, hermana y demás familiares. Rogando oraciones en su querida memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas flias., acompañan a su hermana Livia Valdez de Sambadaro en estos momentos de profundo pesar. Que Dios de eterna paz a su alma y cristiana resignación a sus familiares.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Cristian Differding, Noelia Sansierra e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Fabián y elevan oraciones por toda la familia.

Invitación a Misa

ÁVILA SILVETTI, NARCISO ANTONIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/90|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José, barrio Belgrano, para rogar por el descanso de su alma, al cumplirse veintiocho años de su fallecimiento.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Flavia, tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. A los 9 días de tu partida para encontrarte con el Altísimo, pedimos al Señor, te acune entre sus brazos y te lleve a la Gloria eterna. Descansa en paz. Tu tío Tanti Gallardo, Marta, Agu, Sole, Dany y Maury invitan a la misa hoy a las 20.30 hs., en la Catedral Basílica. Rogamos una oración en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Señor en el nombre de tu hijo Jesús, recíbela en tus brazos y dale paz y el descanso eterno". Florencia Pereyra, su esposo Cristian, sus hijos Juan Martín, Valentino y María Pía invitan a la misa hoy a las 20.30 hs., en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Los alumnos del Turno Mañana, de su hijo Carlos, del C.E.I Nº 50 para Personas con Discapacidad Visual participan con dolor su fallecimiento y se unen en oración en la misa que se oficiará en su querida memoria hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Los alumnos del Grupo de Jóvenes del Turno Tarde del C.E:I Nº 50 para Persona con Discapacidad Visual participan con dolor su fallecimiento y se unen en oración en la misa que se oficiará en su querida memoria hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, MARIO AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/99|. "Hoy y siempre estarás viviendo en nuestros corazones". Su esposa Dora Inés, sus hijos Federico, Diego, Mariné y Mario; sus nietas Micaela, Agustina, Victoria, Naiara y Maia, sus hijos políticos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Merced, con motivo de cumplirse 19 años de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Hoy estamos a un mes de tu reencuentro con nuestra madre, lo que nos reconforta y nos ayuda a entender tu partida, sabemos que desde el Cielo nos estarás acompañando y guiando nuestro camino. Sus hijos Rogers Alejandro y Silvana Mariela y flias. Agradecen a todos los familiares, amigos y demás personas que acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial, a llevarse a cabo en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

IBÁÑEZ, LUIS ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Su esposa Norma Beatriz Secis, sus hijos Cristian, Carolina, Priscila, Abril, su amiga Norma y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia, casa de duelo S: Isidro (N) 59 Bº Centro LB. Serv. Hamburgo - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Arq. Juan Carlos Loto, participa con profundo dolor el fallecimiento de Marito. Eleva oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Elio Edgardo Falco, su mujer Rosa María Manfredi de Falco, sus hijos Rosita y Pedro; Adriana y Federico; Mario y Analí; Fernanda y Ariel; Elio y Gabriela participan con mucho dolor su fallecimiento.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Señor, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Carlos Paz y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la flia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Que el Señor lo cubra con sumanto de misericordia, de gracia y que brille para el la luz que no tiene fin". Carlitos Paz y flia, participan con profundo dolor el de sus padres y de su familia.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada Marito". Adriana Paz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto y oraciones a toda la familia en este difícil momento.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. El Amor de Dios es infinito. El recibe a todos sus hijos con los brazos abiertos. Sus vecinos Alberto Proserpio, Miryam Arias, sus hijos Federico y Constanza Proserpio, participan con profundo dolor el fallecimiento de Marito y acompañan a sus padres Kiko y Graciela, a su hermana Vanesa en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Ing. Eliseo c. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento de la esposa de su compañero de trabajo Félis Suárez en tan difícil trance. Ruega oraciones en su memoria.

VILLAGRA, NORA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Una madre es el amor puro en la vida de muchas personas y cuando fallece se convierte en el ángel de la guarda, así era Nora una grande. Que Dios ilumine a su familia y le de pronta resignación. Su amigo y compañero de trabajo Juan E. Bellacomo, su señora y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

Invitación a Misa

CORIA, JUAN CRISTOBAL (KUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Su esposa Bersabe, sus hijos: Inés, Elena y Walter, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus amigos Elías Saadi, su esposa María Hallak y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a René y su apreciada flia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio Nº 1 Dr. Manuel Belgrano de Frías participa con dolor el fallecimiento de la hermana de la docente de la casa, Fernanda del Cármen Guzmán Scovazzi. Se ruega una oración en su memoria. Frías.

CISNEROS, DOLORES DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Su esposa Hilda Diaz, sus hijos Mercedes, Jesús, Jorge, Juan, Paulo, Ana, Luis, Exequiel, Esteban, Samul, Dana y Sofía y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Laprida. Dpto. Choya. Cob. Caruso Cia. de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

REYNOSO, HÉCTOR RAMÓN (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Carlos Muruaga y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

RODRÍGUEZ, ÁNGELA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Sus hijos Cristina, Francisco, Norma, h. pol., Francisco, nieta Adriana, n. pol. Javier, bisnietos Alejandro, Milagros, Malena, Yamila participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. a las 10 en el cementerio local, casa de duelo P. Chiquito, Dpto. Guasayan. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SILVA, DEBORA MARIVE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Sus padres Nancy Sayago Victor Silva, sus hnos., Carla, Carolina, Adriel y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Cristo Redentor. Fernández. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.