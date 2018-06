Lucca Guercio fue el mejor en single y en dobles en el Regional

06/06/2018 - Santiago del Estero fue la capital nacional del tenis de Menores durante el pasado fin de semana, ocasión en la que se vivió una verdadera fiesta con el deporte blanco. Con total éxito se desarrolló el Tercer Torneo Regional 2108 de Tenis que estuvo reservado para las categorías varones Sub 12 y Sub 14 años, en el cual estuvieron presentes los futuros jugadores de la armada argentina, y el santiagueño Lucca Guercio se consagró campeón en Sub 12 no sólo en single sino también en dobles, dejando bien en claro su gran nivel tenístico. Lucca Guercio, de Santiago, venció en la final Santino Mortola, de Corrientes. En tanto que en Dobles Sub 12 se coronó campeón en compañía de Martín Casol (Corrientes). Los chicos derrotaron en la final a la dupla de Leonardo Aranda (Corrientes) y Justino Soto (Misiones). Es de destacar el gran nivel tenístico que se pudo ver sobre el polvo de ladrillo de las cancha del Santiago Lawn Tennis Club, tanto en las categorías singles como en dobles. Además de los jugadores que disputaron el torneo estuvieron presentes destacados entrenadores nacionales, por cuyas manos pasaron varios de los jugadores que hoy están jugando en Roland Garros. En su momento también jugaron en los courts del parque Aguirre este torneo el “Peque” Schwartzman, Trungelliti, Zeballos, Pella, Velloti, Argüello, por mencionar a algunos. El torneo formó parte del circuito argentino de Menores de AAT, y se destaca que son 5 certámenes al año, por lo que es un lujo que una de las fechas se juegue en el Santiago Lawn Tenis Club. Estos son los resultados que se registraron. En Sub 12 varones resultó campeón Lucca Guercio, de Santiago del Estero, en tanto que fue subcampeón Santino Mortola (Corrientes). En Dobles Sub 12, campeones, Lucca Guercio (Sgo.) y Martín Casol (Corrientes); subcampeones, Leonardo Aranda (Corrientes) y Justino Soto (Misiones). Second Chance Sub 12: Valentino Mercanti (Misiones) fue el campeón, y lo siguió Justino Pfister (Jujuy). Second Chance Sub 14: campeón, Pedro Bellomo (Jujuy), y subcampeón Tomás Galera (Cba). En Sub 14, campeón Thiago Messa (Misiones); subcampeón Gian Lucas Citadini (Formosa). En Dobles Sub 14, campeones, Pedro Bellomo (Jujuy) y Juan Lami (Tuc.); subcampeones, Gonzalo Zeitune y Maximo Zeitune (Tuc.).