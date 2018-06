Los chicos de Old Lions jugaron un lindo encuentro en el San Isidro Club

06/06/2018 - Los chicos de Ol d Lions Rugby Club vivieron una hermosas experiencia deportiva el pasado fin de semana en Buenos Aires, adonde viajaron en gran número para formar parte de un Encuentro Nacional de Rugby Infantil que se desarrolló en el San Isidro Club (SIC). De este impor tante acontecimiento deportivo tomaron participación los equipos de Jockey de Salta, Old Lions Rugby Club y el dueño de casa. En total hubo cerca de 400 chicos en escena. Old Lions viajó con cerca de 150 jugadores que pertenecen a las divisiones M8 hasta las M14 años. El evento se jugó el pasado sábado y domingo durante todo el día. Los pequeños fueron recibidos en casa de familia, al igual que los dirigentes y entrenadores. Los chicos de Old Lions se mostraron contentos con este viaje. También los jugadores de Old Lions tuvieron la posibilidad de ver el duelo entre Indú y SIC, ocasión en la cual se sacaron fotos con algunos ex Pumas y Jaguares.