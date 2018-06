Estudiantes fue el único con puntaje perfecto

06/06/2018 - El pasado fin de semana se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. El mejor equipo de la jornada resultó ser Estudiantes, ya que fue el único que ganó sus cuatro cotejos. En Huaico Hondo, “Estuky” fue superior a Banfield y lo venció en Sexta, 1 a 0; Séptima, 3 a 1; Octava, 5 a 0 y Novena, 3 a 0. Los resultados de la séptima fecha fueron los siguientes: Sexta: Instituto Santiago 1, Mitre Amarillo 0; Estudiantes 1, Banfield 0; Yanda 0, Villa Unión 0; Agua y Energía 2, Unión Santiago 0; Central Córdoba 2, Comercio 0; Sarmiento 1, Güemes 0; Sportivo Fernández 0, Central Argentino 0; Defensores de Forres 2, Independiente de Beltrán 4; Unión de Beltrán 0, Vélez 3; Mitre Negro 3, Independiente de Fernández 0. Séptima: Instituto Santiago 2, Mitre Amarillo 1; Estudiantes 3, Banfield 1; Yanda 0, Villa Unión 0; Agua y Energía 0, Unión Santiago 2; Central Córdoba 1, Comercio 2; Sarmiento 2, Güemes 0; Sportivo Fernández 1, Central Argentino 0; Defensores de Forres 2, Independiente de Beltrán 2; Unión de Beltrán 0, Vélez 1; Mitre Negro 0, Independiente de Fernández 0. Octava: Instituto Santiago 0, Mitre Amarillo 0; Estudiantes 5, Banfield 0; Yanda 1, Villa Unión 2; Agua y Energía 0, Unión Santiago 2; Central Córdoba 0, Comercio 0; Sarmiento 1, Güemes 0; Sportivo Fernández 0, Central Argentino 2; Defensores de Forres 0, Independiente de Beltrán 1; Unión de Beltrán 0, Vélez 4; Mitre Negro 4, Independiente de Fernández 1. Novena: Instituto Santiago 2, Mitre Amarillo 1; Estudiantes 3, Banfield 0; Yanda 4, Villa Unión 0; Agua y Energía 1, Unión Santiago 0; Central Córdoba 1, Comercio 1; Sarmiento 0, Güemes 1; Sportivo Fernández 0, Central Argentino 1; Defensores de Forres 0, Independiente de Beltrán 1; Unión de Beltrán 3, Vélez 1; Mitre Negro 3, Independiente de Fernández 1. Próxima fecha Este sábado 9 de junio, desde las 8, se disputará la octava fecha que tendrá estos encuentros: Central Córdoba vs. Instituto Santiago (en Potrerito), Comercio vs. Agua y Energía, Unión Santiago vs. Yanda, Villa Unión vs. Estudiantes, Banfield vs. Mitre Amarillo, Mitre Negro vs. Sarmiento (en Banco Provincia), Independiente (F) vs. Unión (B), Vélez vs. Defensores de Forres, Independiente (B) vs. Sportivo Fernández y Central Argentino vs. Güemes. Cumplidas siete fechas, los líderes en cada categoría son los siguientes: Central Córdoba (zona A, 17 puntos) y Sarmiento (zona B, 19 puntos), en Sexta. Agua y Energía (zona A, 18 puntos) y Vélez (zona B, 19 puntos), en Séptima. Estudiantes (zona A, 14 puntos) y Sarmiento (zona B, 18 puntos), en Octava. Comercio (zona A, 19 puntos) y Güemes (zona B, 19 puntos).