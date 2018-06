El domingo se disputará la undécima fecha del Anual

06/06/2018 - La Liga de Fútbol Infantil (Lifi) programó para este domingo 10 de junio la undécima fecha de su Torneo Anual, que será la antepenúltima de la primera rueda. Los cotejos serán los siguientes: Tricolor vs. Estrella del Sur, Güemes vs. Comercio, Galguitos vs. Golcito, Estrella Roja vs. Valoy, Ferroviaritos vs. Niños Unidos y Donis vs. Sarmiento. Tendrá fecha libre Santiago Lawn Tennis Club. En tanto, el pasado domingo se jugó la décima fecha que arrojó los siguientes resultados: Cat. 2005: Comercio 1, Galguitos 0; Golcito 3, Estrella Roja 1; Lawn Tennis 2, Tricolor 1; Niños Unidos 0, Donis 6; Estrella del Sur 0, Güemes 6; Valoy 1, Ferroviaritos 0. Cat. 2006: Comercio 2, Galguitos 1; Golcito 1, Estrella Roja 1; Lawn Tennis 0, Tricolor 0; Niños Unidos 0, Donis 5; Estrella del Sur 0, Güemes 1; Valoy 7, Ferroviaritos 0. Cat. 2007: Comercio 3, Galguitos 0; Golcito 1, Estrella Roja 4; Lawn Tennis 6, Tricolor 0; Niños Unidos 0, Donis 6; Estrella del Sur 6, Güemes 1; Valoy 5, Ferroviaritos 0. Cat. 2008: Comercio 4, Galguitos 0; Golcito 1, Estrella Roja 2; Lawn Tennis 5, Tricolor 1; Niños Unidos 0, Donis 3; Estrella del Sur 0, Güemes 5; Valoy 6, Ferroviaritos 0. Cat. 2009: Comercio 1, Galguitos 0; Golcito 2, Estrella Roja 2; Lawn Tennis 5, Tricolor 0; Niños Unidos 0, Donis 9; Estrella del Sur 1, Güemes 2; Valoy 5, Ferroviaritos 0.