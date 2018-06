Marcada paridad en la disputa del décimo primer acto del Apertura

06/06/2018 - El fin de semana pasado se jugó una nueva fecha del Campeonato Apertura que organiza la Liga Municipal Bandeña, con una llamativa paridad en los resultados que se dieron en la mayoría de las categorías. Además, desde la organización ya diagramaron la jornada 12ª. Los resultados completos son los siguientes. Categoría 2003/2004: Barrio Quilmes 1, El Rincón 0; Argentinos Unidos 1, 17 de Octubre 0; Rey de Reyes 2, Chamacos 0; Irma FC 0, San Fernando 0; El Cruce 1, La Fusión 0; Tramo 16 0, Barrio Taponazo 1; Cholo Suárez 0, Bio Torres 1; Deportivo 25 de Mayo 0, Villa Unión 1; Palermo 2, Taladrito 2. Categoría 2005/06: Barrio Quilmes 6, El Rincón 0; Argentinos Unidos 4, 17 de Octubre 0; Rey de Reyes 2, Chamacos 1; Irma 1 FC, San Fernando 4; El Cruce 1, La Fusión 0; Tramo 16 4, Barrio Taponazo 1; Cholo Suárez 0, Bio Torres 4; Deportivo 25 de Mayo 1, Villa Unión 1; Palermo 2, Taladrito 1. Más partidos 2007/08: Barrio Quilmes 4, El Rincón 0; Argentinos Unidos 4, 17 de Octubre 0; Rey de Reyes 2, Chamacos 1; Irma 2, San Fernando 1; El Cruce 1, La Fusión 0; Tramo 16 2, Barrio Taponazo 2; Cholo Suárez 1, Bio Torres 1; Deportivo 25 de Mayo 0, Villa Unión 1; Palermo 1, Taladrito 1. 2009/10: Barrio Quilmes 7, El Rincón 0; Argentinos Unidos 2, 17 de Octubre 0; Rey de Reyes 1, Chamacos 0; Irma 0, San Fernando 2; El Cruce 1, La Fusión 0; Tramo 16 0, Barrio Taponazo 1; Cholo Suárez 0, Bio Torres 1; Deportivo 25 de Mayo 0, Villa Unión 1; Palermo 0, Taladrito 1. Próxima fecha La decimatercera fecha tendrá la siguiente cartelera. En cancha de Coronel Lugones: 9.30, Argentinos Unidos vs. Rey de Reyes. En Jerarquizado: 9.30, Barrio Quilmes vs. 17 de Octubre. En El Cruce: 9.30, El Cruce vs. Tramo 16. En 25 de Mayo: 9.30, 25 de Mayo vs. Barrio Taponazo. En cancha a confirmar: 9.30, La Fusión Juniors vs. Diablos Rojos. En Güemes de Clodomira: 9.30, Chamacos vs. El Rincón. En San Isidro: 9.30, Bio Torres vs. Deportivo 25 de Mayo. En Villa Unión: 9.30, Villa Unión vs. Palermo. En San Fernando: 9.30, San Fernando vs. Cholo Suárez. En Banfield: 9.30, Taladrito vs. Irma FC.