Quimsa llegó a la cima de preinfantiles

06/06/2018 - Quimsa tuvo un sábado perfecto y alcanzó el liderazgo en la categoría Preinfantiles, tras disputarse una doble fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora. La Fusión venció en horas de la mañana a Fernández BBC por 74 a 7, mientras que por la tarde derrotó a Jorge Newbery por 78 a 34, en ambos casos como visitante. Normal Banda también quedó como puntero, al vencer el pasado jueves a Belgrano por 71 a 33, en calidad de visitante. El Violeta suspendió su partido con Nicolás Avellaneda para poder viajar a Tucumán. Independiente, en cambio, perdió su partido frente a Huracán debido a que el “Globito” presentó una protesta por mala inclusión del jugador Valentino De la Iglesia, quien en la primera fecha jugó para Belgrano. De todos modos, el equipo de calle Salta podría recuperar la punta esta noche, desde las 19, cuando enfrente a Contadores. En cuarta posición quedó Atamisqui BBC, que ganó sus dos compromisos y se mantiene invicto. Por la mañana venció a Jorge Newbery por 62 a 31, en tanto que por la tarde superó a Sportivo Colón por 48 a 32. Nicolás Avellaneda, en cambio, ganó los puntos de su partido con Villa Mercedes, que no presenta Preinfantiles, pero hoy jugará en Premini (a las 18.30) y Mini (19.30). Otro de los candidatos es Olímpico, que hoy jugará el clásico bandeño ante Tiro Federal, en calidad de visitante. El partido comenzará a las 20. El Naranja irá en busca de otra alegría, tras vencer el sábado a Red Star por 38 a 29. La jornada se completó con estos resultados: Lawn Tennis 57, Juventud 12; Águilas de Pozo Hondo 57, Sportivo Loreto 7; Contadores 61, Sportivo Loreto 26. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Normal Banda y Quimsa 27 puntos; Independiente y Atamisqui BBC 26; Nicolás Avellaneda 25; Red Star 22; Olímpico, Sportivo Colón y Juventud 21; Tiro Federal y Belgrano 20; Águilas de Pozo Hondo, Jorge Newbery y Huracán 19; Contadores 18; Lawn Tennis 16; Sportivo Loreto 14; Fernández BBC 12. La próxima fecha incluirá los siguientes partidos: Águilas de Pozo Hondo vs. Fernández BBC, Defensores del Sud vs. Lawn Tennis, Coronel Suárez vs. Contadores BBC, Sportivo Loreto vs. Tiro Federal, Olímpico vs. Jorge Newbery, Quimsa vs. Villa Mercedes, Juventud vs. Huracán, Independiente vs. Belgrano, Red Star vs. Sportivo Colón y Atamisqui vs. Nicolás Avellaneda.