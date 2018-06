Fotos Zamora: "En tiempos difíciles de la economía, nos esforzamos para continuar con obras que den trabajo"

06/06/2018 -

En el marco del Programa de Viviendas Sociales, el gobernador Gerardo Zamora inauguró 25 módulos habitacionales en la ciudad de Campo Gallo y 50 en el paraje El Bajo, ambas en el departamento Alberdi. En Campo Gallo, además el primer mandatario hizo entrega de una motoniveladora al municipio para realizar obras en beneficio de sus habitantes y alrededores. Tras inaugurar las viviendas sociales y hacer un repaso de las distintas obras que se ejecutan en Campo Gallo, Zamora remarcó: "Todo esto es importante para Campo Gallo porque significa un avance; sobre todo en momentos tan complicados que vive el país, que hay una economía difícil, que la sentimos todos, sobre todos aquellos que menos poseen y tienen complicaciones como falta de trabajo". "Y nosotros -recalcó- vamos a tratar de esforzarnos y hacer la mejor de las gestiones para que podamos continuar con obras que dan trabajo, continuar ayudando a las familias con viviendas, para que haya paz social en la provincia y poder mantener la actividad económica que implica trabajo para la gente". Junto al titular del Poder Ejecutivo estuvieron los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; de Gobierno, Marcelo Barbur; y el diputado provincial Amado Chamorro. Al llegar a Campo Gallo en el departamento Alberdi, el mandatario recibió el saludo y la bienvenida del intendente Francisco Alanis, para luego trasladarse hasta la vivienda de Sergio Benjamín Gómez, en el barrio San Vicente, donde se realizó el emotivo acto. Con el corte de cinta correspondiente, Gerardo Zamora dejó oficialmente habilitadas las 25 viviendas sociales para la ciudad, "beneficiando a más santiagueños que gracias a este programa, impulsado por la exgobernadora y actual diputada nacional, Claudia de Zamora, continúan cumpliendo sus sueños de una casa digna, en el lugar de sus afectos", señaló un comunicado de Casa de Gobierno. Seguidamente, el gobernador de Santiago del Estero recorrió el interior de la casa junto con Sergio y su familia, quienes no ocultaron su alegría y le agradecieron al mandatario por brindarle "una vivienda digna para criar a nuestros cinco hijos". A continuación, la máxima autoridad de la provincia encabezó junto a las demás autoridades, la entrega de las llaves correspondientes a las familias beneficiarias. En su discurso, el gobernador agradeció a quienes participaron en la construcción de las unidades habitacionales, por "el trabajo que hacen con las viviendas sociales". Destacó que es un programa que "va a seguir avanzando para que toda la gente que tenga una emergencia habitacional, que viva en un rancho, ya sea en la ciudad o en el campo, pueda tener con su familia el acceso a una vivienda más digna". También transmitió de Claudia de Zamora "quien me pidió que les transmita un gran saludo y muchos cariños", dijo. Luego destacó que "se están haciendo 31 viviendas sociales más" y refiriéndose al polideportivo de la ciudad, manifestó: "Sé que el viento ha volado un tinglado, pero vamos a tratar de colaborar para que se recupere lo que se ha roto. Me pone contento -agregó- porque he visto que está próxima a inaugurarse una cancha de hockey de césped sintético, que le da un nivel muy importante a un deporte muy lindo". Con respecto de los demás trabajos que se ejecutan en Campo Gallo, rescató: "Ya se están realizando las obras de construcción de la red nueva de agua y también el nuevo edificio del Colegio Secundario Provincial, además de las casas del grupo de 40 viviendas de Fonavi". "Todo esto es importante porque significa un avance para Campo Gallo", señaló.