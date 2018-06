Rodrigo Iñíguez sueña con seguir triunfando en Italia

Fotos REPRESENTANTE. Rodrigo Iñíguez, de Taco Pozo tendrá la oportunidad de mostrarse en el fútbol de Italia.

El sueño de Rodrigo Daniel Iñiguez está a punto de cumplirse: jugar en el fútbol italiano. El joven, nacido en La Banda pero radicado desde niño en la ciudad chaqueña de Taco Pozo, fue fichado por el Club San Luca, que está situado al sur de Italia, en la provincia de Calabria, y que actualmente está en la división llamada Promozione.

Fue en Taco Pozo, localidad ubicada en el pico del Chaco, donde confluyen la provincias de Salta (al noroeste) y con Santiago del Estero (al sudeste), proyecta su carrera internacional. Rodrigo, antes de regresar a Italia, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

Se me dio esta oportunidad gracias a todo el trabajo y los sacrificios que tuve que hacer a lo largo de mi vida, porque llegar a tener esta chance no fue para nada sencillo. Me costó demasiado, hasta tuve que alejarme de mi familia un tiempo, eso fue lo más duro que me tocó vivir y con 17 años, pero ellos siempre me dieron la fuerza para seguir adelante y nunca bajar los brazos. Luego, al momento de ir a Italia, todo pudo ser posible gracias a la conexión de dos representantes, el que yo tenía en Monteros (Luis Cruz) y el otro es el que me está colocando en este club de Italia (Alejandro Ranieri). El club está situado al sur de Italia en la provincia de Calabria, actualmente está en la división llamada promozione", detalló el futbolista sobre su llegada al club.

¿Cómo vives esta experiencia de jugar en un club internacional que exige un alto rendimiento profesional?, fue consultado y el respondió: "La verdad que con mucha emoción, es la primera vez que voy a jugar tan lejos, sé que no todas las personas que están en el mundo del fútbol tienen la posibilidad de ir a jugar fuera del país y por esto me siento un privilegiado, yo tengo un objetivo fijo el cual es seguir creciendo tanto como jugador y como persona y tratar de llegar lo más lejos posible".

Luego, el futbolista reveló có0mo fueron sus inicios en la profesión.

"Todo comenzó en la Escuelita de Fútbol Club Taco Pozo, la manera en la que viví el fútbol ahí fue única, gracias a nuestro técnico Oscar Palomeque que supo siempre mantener unido el grupo, también a mis compañeros con los cuales viví cosas inolvidables, tampoco quiero dejar de lado a mis padres que me apoyaron en esto que amo tanto desde el principio", cerró.