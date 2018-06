Quedaron definidos los días y horarios de los cruces de los octavos de final

Fotos AGENDA. Luego del sorteo en el que quedaron conformados los cruces desde octavos en adelante, se dio a conocer el cronograma de los enfrentamientos.

Un día después del sorteo de los cruces de octavos de final y el cuadro de la Copa Libertadores de América, Conmebol dio a conocer los días y horarios de los cotejos de ida y vuelta de esta instancia.

Se sabía que entre el martes 7 y el jueves 9 de agosto debían jugarse los encuentros de ida. Y que las revanchas estaban programadas entre el martes 28 y el viernes 30 del mismo mes. Pero ayer se conoció el detalle de todos los días y horarios de los cruces.

A pesar de que aún faltan dos meses, los fanáticos ya pueden ir agendando las fechas y horarios de su equipo favorito.

La acción de los octavos de final comenzará el martes 7 de agosto en La Plata, con el choque entre Estudiantes y Gremio de Brasil, el campeón vigente. Ese será el único encuentro de la jornada y fue programado para las 21.45.

Al día siguiente, miércoles 8, habrá triple cartelera. Boca Juniors y Libertad de Paraguay se verán las caras en La Bombonera, a partir de las 19.30. A continuación, desde las 21.45, habrá dos propuestas. En Río de Janeiro, Flamengo recibirá a Cruzeiro en el duelo brasileño de esta instancia. Mientras que en Chile, Colo Colo será anfitrión de Corinthians.

El jueves 9, a las 19.30, será el turno para el primer duelo del cruce argentino de octavos entre Racing Club y River Plate, en Avellaneda. Ese mismo día, desde las 21.45, Atlético Tucumán recibirá a Atlético Nacional de Colombia. En el mismo horario, Cerro Porteño de Paraguay será anfitrión de Palmeiras de Brasil.

El restante duelo de octavos tendrá su partido de ida recién el martes 21, a las 21.45, cuando Independiente reciba al Santos de Brasil. Este choque se postergó porque el "Rojo" deberá afrontar la Copa Suruga Bank en Japón.

El cronograma de las revanchas es el siguientes:

Martes 28 de agosto: 19.30, Santos vs. Independiente; 21.45, Gremio vs. Estudiantes y Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán. Miércoles 29 de agosto: 19.30, River Plate vs. Racing Club; 21.45, Corinthians vs. Colo Colo y Cruzeiro vs. Flamengo.

Jueves 30 de agosto: 18.30, Libertad vs. Boca Juniors y 21.45, Palmeiras vs. Cerro Porteño.

Los cuartos de final se jugarán entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre, mientras que las semifinales se disputarán del 23 de octubre al 1 de noviembre. Las finales, el 7 y 28 de noviembre.