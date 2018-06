Héctor Cúper le contestó a Sergio Ramos

Fotos CRUCE Héctor Cúper, DT de Egipto, enojado con el español

El entrenador de Egipto, Héctor Cúper, le contestó al defensor Sergio Ramos quien dijo que si Mohamed Salah hubiese querido continuar jugando en la final de la Champions League, con una infiltración hubiese bastado: "Yo no soy médico y tampoco sé si Ramos lo es".

"No soy médico y tampoco sé si Ramos es médico, pero un jugador que está jugando una final y tiene una lesión, si podría seguir jugando no tengo ninguna duda de que lo haría, porque hay cosas en la vida que no se repiten y una final de Liga de Campeones es algo extraordinario", explicó.