El "Flaco" Menotti habló de todo y además, expresó su apoyo a Carlos Bilardo por su problema de salud.

06/06/2018 -

César Luis Menotti analizó las chances de Argentina de cara al Mundial en diálogo con TyC Sports, y no le quitó importancia a la suerte para poder consagrarse en un campeonato tan corto como este certamen. También dijo que se quedó con las ganas de ver a una figura en Rusia.

‘En la vida o para ganar un Mundial hay que tener suerte’, dijo el técnico campeón del mundo en Estudio Fútbol. Además, aseguró que la Selección es siempre una de las favoritas a pesar del momento: ‘Siempre tenemos encima el peso de ser candidatos. Tiene muy buenos jugadores y uno que es mágico’.

Por otro lado, el "Flaco" se lamentó no poder haber visto a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la Copa del Mundo: ‘Me hubiese gustado ver a Lautaro Martínez en el Mundial’.

Por último, también criticó algunas medidas que tomó la dirigencia de AFA en la preparación: ‘Me pareció un disparate jugar con Italia y con España, se lo dije a Tapia. En Argentina, la organización del fútbol juvenil es un desastre’.

Otro de los temas abordados por Menotti fue acerca del seleccionado español. ‘España juega con un 9 estático, que a mí no me gusta. Pero no soy el DT, lo digo porque no se van a enterar allá’.

Además, expresó su apoyo para Carlos Bilardo, que sufrió una descompensación. ‘A mí no me ha hecho ningún daño, no es enemigo, no me interesa eso. Quiero darme el gusto de elegir a mis enemigos. De mi parte, le deseo una salud digna’, concluyó.