"Israel no mata a nadie, el partido se iba a jugar"

06/06/2018

Matías Martín, delantero, de 29 años, comenzó su carrera como jugador en Suteryh de Monte Hermoso, luego disputó el Federal B con Tiro Federal de Bahía Blanca, pasó por Jorge Wilstermann en Bolivia, estuvo a punto de jugar en la U de Chile y finalmente llegó a Israel. Actualmente, el montermoseño se desempeña como centrodelantero en el Hapoel Afula y se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados. Por eso, el diario Olé lo entrevistó para conocer su opinión con respecto a la suspensión de Israel vs. Argentina. "Israel no mata a nadie. El partido se iba a poder jugar sin ningún problema, te lo aseguro. Lamentablemente hoy me enteré de que se suspendió y es una lástima. Estaban las entradas agotadas y había mucha expectativa de la gente para ver a Messi", reveló el jugador argentino, tras la suspensión del partido.