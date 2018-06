"La foto que me saqué con mi mujer fue de inocente"

Fotos DEFENSA. Cristian Ansaldi ofreció disculpas por el hecho "a quienes se sintieron molestos" por la foto.

06/06/2018 -

La polémica que generó la foto de Cristian Ansaldi junto a su mujer en un jacuzzi sorprendió al lateral del Torino. Y el mismo futbolista salió a intentar calmar las aguas, al explicar cómo vivió la situación. ‘Pido disculpas a los que les molestó. Fue doloroso ver la maldad con la que la gente habla. El que sacó la foto fue mi hijo Michael, de 5 años. La gente habla de cosas que no tienen sentido. Pido disculpas, no lo hice con esa intención’, afirmó el Colo.





‘Yo tenía a los chicos jugando con la tablet, a tres metros de baño’, agregó el ex Newell’s. Y aseguró: ‘Quizá una foto te hace pensar muchas cosas que no son ciertas. Lo hice de inocente, jamas pensé que se podía armar esto, de tal dimensión’.





Por último, justificó su viaje a relámpago de Barcelona a Madrid para ver a su familia. ‘Quizá si lo hacía hace 30 días, no pasaba nada. No me di cuenta, fue en un momento de felicidad y alegría, en un día libre. Hacía 20 días que tenía lejos a mi mujer y mis hijos, me tomé un avión a una hora de acá’, contó en diálogo con TyC Sports.

"¿Cómo puede ser que la gente hable o piense mal?", se preguntó el ex jugador de Newell’s, quien optó por no entrar en polémicas con quienes lo cuestionaron. "Para que dos personas se peleen se necesita de las dos. No tengo por qué pelear con personas a quienes no conozco", explicó.