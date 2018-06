Palestina agradeció a la Argentina

06/06/2018 -

La Asociación de Fútbol de Palestina agradeció la cancelación del amistoso entre Argentina e Israel previsto para el próximo sábado en Jerusalén.

"Tiene mucho mérito que el equipo argentino haya decidido no prestarse para convertirse en una herramienta política", dijo la directora internacional de la Asociación. A continuación, agregó: "Es un buen ejemplo de separación de política y deporte y de cómo no permitir a los políticos imponer su agenda. Es algo por lo que les tenemos que agradecer a los argentinos". Shalabi advirtió de que Argentina no debía permitir "ser utilizada como herramienta para blanquear la ocupación israelí".