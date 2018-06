No denuncia a su pareja policía por temor a que cumpla sus amenazas

06/06/2018 -

Un efectivo policial que le habría propinado una paliza a su pareja recuperó la libertad, después de que el juez de Control y Garantías de Las Termas no hiciera lugar al pedido de la Fiscalía de convertir la aprehensión en detención. Fuentes ligadas al caso confiaron que hace una semana, una joven se presentó ante la Policía y realizó una exposición por el hecho de violencia que había sufrido, pero no habría querido denunciarlo por temor a su pareja, un funcionario policial de 34 años. Las les iones fueron constatadas por un médico. Las hermanas de la mujer se presentaron ante la Policía y la Fiscalía. Radicaron una denuncia y prestaron testimonios. Ellas revelaron que la joven vive sufriendo una situación de constante violencia de género, y que en una oportunidad el acusado le puso su arma reglamentaria en la boca, amenazándola. Ante esa situación, desde la Unidad Fiscal de Las Termas se citó a la damnificada, la cual se presentó con su suegro a declarar. La joven habría relatado las situaciones de violencia que sufre, pero al momento de estampar su firma habría sufrido una crisis y se retiró sin denunciar el hecho. Pese a ello, el fiscal de turno Dr. Ignacio Guzmán ordenó la aprehensión del policía acusado, medida que se materializó. Ayer se llevó a cabo la audiencia de conversión, y el fiscal Vega solicitó convertir la aprehensión en detención, pero el juez de Control no hizo lugar al requerimiento y habría argumentado que la víctima no formuló denuncia. En consecuencia, el acusado recuperó su libertad. Desde la Fiscalía adelantaron que apelarán la resolución.