Inició el juicio por el caso de tres niños huérfanos que fueron violados por el propio tío

06/06/2018 -

Un tribunal juzga a un vecino de Avellaneda, sospechado de ultrajar sexualmente a tres sobrinitos, entre 5 y 10 años, carentes de padres y otros parientes. Las víctimas eran dos hermanitos: una niña y su hermanito, de 10 y 5 años, respectivamente. Ahora bien, la tercera víctima también tenía 10 años, pero era primita de los dos hermanitos. Esa niña tiene dos hermanitos, la mujer había sido vejada por el padre y luego condenado. Sin madre, la llevaron con el tío de Avellaneda. Así, el individuo convirtió a sus sobrinos en esclavos sexuales, sin que nadie los defendiera. Soledad y estupor Los otros dos hermanitos también padecieron los vejámenes sexuales. El v a ronc i to, de 5 años, era violado en el monte, o bien en ausencia de la abuela, madre del sujeto. En tanto, su hermanita era llevada al monte. Su calvario arrancó a los 10 años. "Me violaba en la pieza; y mi abuela no escuchaba nada", declaró. "Yo lloraba y nadie me defendía", subrayó. En 1era persona Al cumplir 15 años, ella misma fue a la Fiscalía de Añatuya y relató su vida. La jueza Roxana Cejas dispuso la detención del abusador y la causa quedó en manos del fiscal, Álvaro Ruiz. Con el tiempo, el funcionario realizó la elevación a juicio, pero con una sola víctima, pese a tratarse de tres niños pequeños. Nueve años después, el proceso llegó a juicio, con el personaje libre, tras ser beneficiado con el cese de prisión. Nulidades En la jornada de apertura, la defensora oficial, Roxana Cejas, planteó la nulidad de la instrucción penal, pero los jueces le dijeron no. A su turno, el acusado se abstuvo de declarar. La única testigo que recreó la triste historia fue la psicóloga, Valeria Kelly, quien hizo un informe en el 2009. Ahora, los esfuerzos del fiscal, Martín Silva, están puestos en trasladar a las víctimas y sus familiares. Ellos son vitales para fortalecer la acusación, o bien será un monólogo de la defensa. La condena posible oscilaría entre 8 y 20 años de prisión. La sentencia sería ventilada este viernes, o bien la semana entrante.