No se detiene la lucha contra el dengue

06/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En el marco de la campaña de prevención contra el dengue, el municipio continúa desarrollando acciones de fumigación en diferentes sectores de la ciudad en las que pueda proliferar el mosquito (Aedes aegypti) que transmite la infección.

Cabe destacar que las tareas se están realizando mediante la articulación de un trabajo conjunto entre el municipio, el Hospital Zonal, la Dirección de Vectores de la Provincia y la Coordinación Nacional de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo desde la comuna informaron que se están brindando permanente capacitaciones a través de material audiovisual a todo el personal que trabaja en la erradicación del vector dengue en las instalaciones del Centro Cultural Gral. San Martín.

Para reforzar la campaña de fumigación y erradicación de chatarra, se informa a la comunidad que tengan en cuentan los siguientes consejos: hay que evitar las aguas estancadas alrededor de la casa, reemplazar el agua de los floreros por arena, no dejar agua en las macetas, no dejar acumular agua en cubos ni baldes, hay que darles la vuelta, usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y noches, colocar mosquiteros y asegurarse de que no esté roto, mantener el bote de la basura bien tapado, ten cuidado de no almacenar llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda almacenar agua por más pequeño que sea, además si en la casa hay tanques para almacenar agua para el consumo este debe permanecer tapado.