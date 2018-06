El clásico define al mejor del Apertura

Fotos TÍTULO. Tanto Old Lions A como Lawn Tennis B irán en busca de un triufo que le dé el festejo en este certamen.

06/06/2018 -

Old Lions A y Lawn Tennis B definirán el fin de semana en cancha de los Viejos Leones el título del Torneo Apertura de la USR, el primero de la temporada del rugby local, en un clásico que promete ser de alto voltaje y en el que seguramente estarán en cancha muchos de los jugadores que desde la semana siguiente jugarán el Regional del NOA. Ambos equipos llegan a esta última fecha de la fase decisiva invictos e igualados en puntos (19) en esta fase decisiva, por lo que más allá de que el formato del certamen no preveía una final, el partido del sábado lo será, lo que le da un condimento especial al clásico.

Para ambos además este título tendrá un sabor especial, ya que Old Lions, que ha dominado los torneos Anual y ganó las dos primeras ediciones del Super X, no festeja en el Apertura desde 2011 y cayó en la final de la última temporada frente a Olímpico, en tanto que los rojiblancos festejaron su último título local en 2016, justamente en el Apertura y también en una definición en cancha de Old Lions. Tras esa conquista, Old Lions ganó el Super XII 2016 y 2017 y Olímpico el Apertura 2017, por lo que los del parque irán en procura de un festejo tras dos años.

Mientras Old Lions A ganó todos los partidos que jugó, Lawn Tennis B sólo cayó ante Santiago Rugby B.

Esta fue la campaña de cada uno: Old Lions A: Ganó los 9 partidos disputados. 1º fase: ante Amigos (77/22), Lawn Tennis A (19/13), Santiago Rugby B (61/14), Olímpico A (71/10) y vs. Añatuya (22/17). 2º fase: ante Old Lions B (35/33), Santiago Rugby A (123/0); Lawn Tennis A (83/0) y Santiago Rugby B (83/5).

Lawn Tennis B: Ganó 8 partidos y perdió 1. 1ºfase: ante Olímpico A (18/8), Old Lions B (25/7), vs. Amigos (24/16), Añatuya (48/10) y Santiago Rugby B (27/31). 2º fase; ante Santiago Rugby B (38/0), Lawn Tennis A (52/25), Old Lions B (28/22) y Santiago Rugby A (42/5).