Hay procedimientos y tratamientos frente a la infertilidad en los hombres

06/06/2018 -

Entre los tratamientos para tratar la infertilidad masculina, se destaca la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ICSI, algo que en palabras de la Dra. Lancuba "revolucionó el tratamiento de la infertilidad masculina, porque en casos que antes eran impensados hoy se puede lograr el embarazo sano". Además, se puede llevar adelante un estudio genético preimplantatorio, que analiza la calidad de los embriones para seleccionar y colocar en el útero un embrión en el que se descartan errores en los cromosomas. Al haber concentraciones muy bajas de espermatozoides y el método ICSI no dio resultados, o cuando el organismo no produce espermatozoides o no se pueden obtener gametos masculinos mediante biopsia testicular, se puede recurrir a la donación de esperma.

‘Los pacientes prefieren como primera opción utilizar gametos propios, pero luego, cuando no se logró el embarazo tras realizar todos los esfuerzos posibles, entienden que el banco de esperma se convierte en una opción. Además, se puede acceder a más de una muestra para que los gametos para distintos embriones provengan del mismo donante, para que los hermanos compartan el mismo material genético", manifiestan.