¿Vuelve la banda británica The Police?

06/06/2018 -

Andy Summers, ex guitarrista de la banda británica "The Police", dejó abierta la posibilidad de una nueva reunión del popular trío que integró junto al bajista y cantante Sting y al baterista Stewart Copeland, aunque aclaró que, por el momento, no existe ningún proyecto en este sentido.

"Nunca cerramos la puerta. No sé si Sting quisiera hacerlo de nuevo pero, ¿quién lo sabe?", fue la respuesta del músico a Télam al ser consultado sobre una eventual nueva reunión del popular trío, tal como ocurrió en 2007, en una gira mundial que lo trajo a la Argentina.

En cambio, Summers invitó a los argentinos a ver, el 14 de junio, el espectáculo "Call The Police", que encabeza junto a los brasileños Rodrigo Santos y Joao Barone, ex bajista y cantante de Barao Vermelho y baterista de Os Paralamas do Sucesso, respectivamente, con quienes interpreta temas del famoso trío, en el teatro Coliseo.

¿Qué significa para usted tocar estos temas sin Sting y Stewart Copeland?

Es un "fucking" alivio (risas). Es una broma. Rodrigo y Joao son grandes intérpretes. Por algo son quienes son. Yo me siento muy suelto tocando con ellos y éste es un material muy fuerte. No lo haría si no me sintiera cómodo. Ellos no son amateurs. Formamos una gran banda.

¿Entonces no le resulta extraño?

No, realmente. Deberías hacerle esta pregunta a Sting también, que hizo estas canciones a lo largo de toda su carrera solista. No es muy diferente.

¿Sabe que muchos argentinos lo consideran una especie de héroe por haberle pegado a un policía que reprimía a una fan en plena dictadura?

Es loco, siempre me preguntan eso. Sé que fue muy simbólico por el momento que atravesaba el país. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando, por qué eran tan represivos, todo eso de los generales y los desaparecidos. Estábamos en el concierto shockeados al ver a la gente que era golpeada por la policía, todo ese despliegue. Así que quisimos proteger a una jovencita que estaba muy cerca del escenario gritando, por eso pateé a este tipo. Luego quisieron arrestarme, fue un momento muy pesado, pero el público lo amó. Me gusta que me consideren un héroe por eso.

La nueva presentación de Summers resultará la tercera visita profesional del guitarrista, quien en las dos ocasiones anteriores estuvo como miembro de "The Police", aunque en ambos casos en contextos muy diferentes.