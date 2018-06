Rusia: halló el esqueleto del ex de su esposa en el jardín

Hoy 17:24 -

En la ciudad de Luzino, a unos 2.200 kilómetros al este de Moscú, un individuo encontró restos humanos enterrados en su jardín y en las últimas horas se supo que se trataba del ex marido de su esposa.

Te recomendamos: "Mariano Rajoy dejará el liderazgo de su partido"

“El vecino del pueblo estaba labrando la tierra para plantar patatas cuando halló huesos humanos y una calavera”, informaron las autoridades. Si bien la mujer le confesó todo y le rogó que no la denunciara, él no hizo caso.

Aparentemente, en 1997, la mujer discutió con su pareja y luego lo golpeó varias veces con un hacha en la cabeza. Tras el sangriento desenlace, lo descuartizó y lo enterró en el jardín. La mujer aseguró que era víctima de violencia de género.

La mujer aseguró que su ex bebía mucho y la maltrataba. Como él no tenía familia, nadie denunció ante las autoridades su desaparición. La mujer no ha sido detenida aún, pero será juzgada por el asesinato.