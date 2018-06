Un francés ganó dos veces un millón de euros en la lotería en 18 meses

Notas Relacionadas

Hoy 17:34 -

La calificación de "un hombre con suerte" le queda chica. Un francés ganó un millón de euros por segunda vez en 18 meses jugando a la misma lotería, informó ayer el periódico Le Parisien.

Según los cálculos de los profesores de matemáticas consultados por el diario, el ganador tenía una posibilidad sobre 16 billones de volver a llevarse el premio de "My Million", un sorteo adicional al que participan quienes compran un boleto de Euromillones en Francia.

El Euromillones, que se ofrece en 12 países europeos, genera enormes premios, a veces de más de 100 millones de euros.

A diferencia de esa lotería, en My Million los jugadores no pueden elegir sus números, sino que son generados automáticamente.

Le Parisien indica que el afortunado hombre obtuvo los números ganadores en los sorteos del 11 de noviembre de 2016 y del pasado 18 de mayo.

La suerte de este francés recuerda la de un australiano que el mes pasado ganó dos veces una lotería local en la misma semana.

El hombre, de 40 años, sin identificar y de la localidad de Bondi, obtuvo 770.549 dólares el lunes de la semana pasada antes de ganar otros 1.100.781 dólares el sábado. "Pensé que esto era demasiado bueno para ser verdad", dijo a NSW Lotteries, según Times Live.

