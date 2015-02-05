CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Junio de 2018

A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO.

07/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 VIVA LA MÚSICA

20.00 EN VIAJE

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

08.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.59 ESCUCHA TU DESTINO

11.13 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO

DE LA VIDA

13.36 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

16.05 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.59 TOY STORY

19.34 PARQUE JURÁSICO

22.00 E.T. EL EXTRATERRESTRE

TCM

08.42 LA NIÑERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

12.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

12. 27 LA NIÑERA

13.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

13.42 ESCAPE A LA VICTORIA

15.51 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

18.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

19.57 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.49 DETECTIVE POR ERROR

TNT

06.50 ANACONDA

08.27 POSEIDÓN

10.13 EL KARATE KID. PARTE 3

12.23 SON COMO NIÑOS

14.20 LA ENTREGA INMEDIATA

16.01 LA BATALLA DE RIDDICK

18.13 UN HOMBRE DIFERENTE

20.12 EL LOBISTA

00.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

SPACE

06.21 COLD WAR

08.02 RÁPIDA Y MORTAL

09.59 LA MÁSCARA DEL ZORRO

12.29 GRAVEDAD

14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

17.03 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

19.47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO

23.58 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS

ZOMBIE

CINECANAL

10.00 RITMO TOTAL

11.40 STAR TREK. SIN LÍMITES

13.50 AVATAR

16.50 PELOTAS EN JUEGO

18.27 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

20.27 AMIGOS SALVAJES

22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA

SONY

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+VIERNES 8, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE,

“NOCHE DE RUMBA,

SALSA BACHATA Y MERENGUE”,

CON LA ORQUESTA RUMBERA:

RUBIO MOLINA (PIANO), NICO

ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI,

ALEX BASTIDAS, FERNANDA

FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO

PALMAR Y “GOMA” HERRERA.

BALLET CIUDAD DE LA BANDA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 8, A LAS 23, ACTUARÁN

KAIPI KUNA, DARÍO TÉVEZ Y

ARTISTAS INVITADOS.

+SÁBADO 9, A LAS 23, ACTUARÁN:

LOS AMIGOS DE LA DANZA,

EL HALCÓN MARTINEZ, ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY PÁEZ

“EL ACORDEÓN” SANTIAGUEÑO.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

“CUERPOTESIS”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO

PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.


CINES

SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

07/06 - 08/06- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

PESADILLA EN EL INFIERNO

(2D)

TERROR (+16 AÑOS)

07/06 - 22:00 (Subt)

08/06 - 09/06 - 22:00 (Subt) 00:40

(Subt)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

07/06 - 08/06 - 18:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

07/06 - 21:00 (Cast)

08/06 - 09/06 - 21:00 (Cast) 00:00

(Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

07/06 - 08/06 - 16:15 (Cast) 18:00

(Cast)

EADPOOL 2 (2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

07/06-19:45 (Cast) 22:15 (Sub)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

07/06 - 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

07/06 al 13/06 20:00 (Sub)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

07/06 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast)

22:10 (Sub)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00

HURACÁN CATEGORIA 5

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

SUBTITULADO 2D 20:20 (SOLO JUEVES)

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LOS INCREÍBLES 2

JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Junio de 2018

También te puede interesar