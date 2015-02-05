CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Junio de 2018
A LAS 14.30 CORTÁ POR LOZANO.
Por El Liberal
07/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 VIVA LA MÚSICA
20.00 EN VIAJE
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
08.35 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.59 ESCUCHA TU DESTINO
11.13 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO
DE LA VIDA
13.36 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
16.05 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.59 TOY STORY
19.34 PARQUE JURÁSICO
22.00 E.T. EL EXTRATERRESTRE
TCM
08.42 LA NIÑERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
12.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
12. 27 LA NIÑERA
13.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
13.42 ESCAPE A LA VICTORIA
15.51 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
18.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
19.57 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.49 DETECTIVE POR ERROR
TNT
06.50 ANACONDA
08.27 POSEIDÓN
10.13 EL KARATE KID. PARTE 3
12.23 SON COMO NIÑOS
14.20 LA ENTREGA INMEDIATA
16.01 LA BATALLA DE RIDDICK
18.13 UN HOMBRE DIFERENTE
20.12 EL LOBISTA
00.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
SPACE
06.21 COLD WAR
08.02 RÁPIDA Y MORTAL
09.59 LA MÁSCARA DEL ZORRO
12.29 GRAVEDAD
14.05 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
17.03 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
19.47 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE - PARTE
22.00 BIENVENIDOS AL FIN DEL MUNDO
23.58 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS
ZOMBIE
CINECANAL
10.00 RITMO TOTAL
11.40 STAR TREK. SIN LÍMITES
13.50 AVATAR
16.50 PELOTAS EN JUEGO
18.27 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
20.27 AMIGOS SALVAJES
22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA
SONY
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+VIERNES 8, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE,
“NOCHE DE RUMBA,
SALSA BACHATA Y MERENGUE”,
CON LA ORQUESTA RUMBERA:
RUBIO MOLINA (PIANO), NICO
ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI,
ALEX BASTIDAS, FERNANDA
FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO
PALMAR Y “GOMA” HERRERA.
BALLET CIUDAD DE LA BANDA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 8, A LAS 23, ACTUARÁN
KAIPI KUNA, DARÍO TÉVEZ Y
ARTISTAS INVITADOS.
+SÁBADO 9, A LAS 23, ACTUARÁN:
LOS AMIGOS DE LA DANZA,
EL HALCÓN MARTINEZ, ARMANDITO
SANTILLÁN, FREDY PÁEZ
“EL ACORDEÓN” SANTIAGUEÑO.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
“CUERPOTESIS”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO
PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.
CINES
SUNSTAR
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
07/06 - 08/06- 17:00 (Cast) 19:30
(Subt)
PESADILLA EN EL INFIERNO
(2D)
TERROR (+16 AÑOS)
07/06 - 22:00 (Subt)
08/06 - 09/06 - 22:00 (Subt) 00:40
(Subt)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
07/06 - 08/06 - 18:00 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
07/06 - 21:00 (Cast)
08/06 - 09/06 - 21:00 (Cast) 00:00
(Cast)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
07/06 - 08/06 - 16:15 (Cast) 18:00
(Cast)
EADPOOL 2 (2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
07/06-19:45 (Cast) 22:15 (Sub)
ANIMAL (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
07/06 - 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
07/06 al 13/06 20:00 (Sub)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
07/06 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast)
22:10 (Sub)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:00
HURACÁN CATEGORIA 5
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20
SUBTITULADO 2D 20:20 (SOLO JUEVES)
EL LEGADO DEL DIABLO
APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
LOS INCREÍBLES 2
JURASSIC WORLD: EL REINO CAIDO