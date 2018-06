Camioneros rechazan el 15% y van a huelga

Fotos FECHA. "El martes tenemos audiencia con Fadeeac, si no tenemos una respuesta favorable, el jueves (14 de junio) hacemos un paro nacional".

El líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, lanzó ayer una huelga nacional de camioneros para el próximo jueves 14 de junio en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte.

"El martes tenemos la audiencia con Fadeeac, si no tenemos una respuesta que nos permitan trasladar a ustedes y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, sin respuesta concreta al pedido que trasladamos, el jueves (14 de junio) hacemos un paro nacional. No digan que no lo hemos avisado", anunció el jefe de Sichoca durante una asamblea en medio de la Ruta Nacional 3.

Esta iniciativa no tiene vinculación con el paro general que promueve la CGT para el martes 12 o jueves 14 de junio próximos, pero podría coincidir en la fecha. Este jueves la CGT preveía dar a conocer fecha de su protesta, pero fue convocada por el Gobierno.