07/06/2018 -

El dirigente Hugo Moyano cuestionó que "el Gobierno presiona también al sector empresarios del transporte de carga para que no den más de un aumento que ellos han determinado. No saben qué hacer, nos mandaron 1.500 gendarmes y 800 policías, ¿Para qué los mandan si somos trabajadores que queremos a paz y el trabajo? Que se vayan tranquilos", lanzó.

"Si creen que con eso nos van a atemorizar están equivocados, señor Presidente. Salimos a pelear en la dictadura, me metieron la falopa, donde jamás se me cruzó por la mente una cosa de ésas, y me vienen con esto. Si quieren meterme en cana, acá estoy, si quieren llévenme", indicó.