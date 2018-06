Mañana arrancará la tercera fecha

Fotos VISITANTE. Güemes jugará el domingo con Villa Unión.

07/06/2018 -

Con dos partidos, mañana se pondrá en marcha la tercera fecha del Torneo Anual "Municipalidad de la Capital", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. Estos encuentros serán Mitre vs. Vélez, desde las 16 en San Ramón y a puertas cerradas, e Instituto Santiago vs. Central Argentino, desde las 15.30 en cancha de Unión de Beltrán (solo público local).

El resto de la fecha irá el domingo, todos con público local, con este programa: 15.30, Sarmiento vs. Independiente de Fernández; 16, Unión de Beltrán vs. Agua y Energía, Unión Santiago vs. Estudiantes, Villa Unión vs. Güemes, Banfield vs. Independiente de Beltrán, Sportivo Fernández vs. Central Córdoba, Comercio vs. Defensores de Forres.