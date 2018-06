07/06/2018 -

Matías Mondschein es un ex futbolista santiagueño que en 1996 jugó en la Primera División de Central Córdoba, y que después de dejar el fútbol decidió asumir otros desafíos, a tal punto que hoy se encuentra viviendo en la ciudad de Raanana, Israel, junto con su familia.

Siempre fue un apasionado del fútbol y lleva los colores del Ferroviario en la sangre. Ayer cuando habló con EL LIBERAL, no ocultó su fastidio y su bronca por la suspensión del partido de la selección argentina ante su par de Israel.

"Sentí una decepción enorme. Estaba por viajar el viernes a Jerusalén para visitar el Muro de los Lamentos con un amigo mexicano que pensaba que la seleccion visitaría por la mañana este lugar sagrado. Hay mucha decepción ya que todos aman a Messi. Que no vengan por esta "protesta" de los palestinos es un desconocimiento de la realidad. Es un triunfo del terrorismo. Los palestinos "usan" cada institucion o posibilidad para desacreditar a Israel. No hay un compromiso para la paz", expresó Matías que además cumple la función de instructor de fútbol infantil en Raanana.

Contra "Chiqui" Tapia

Pero eso no es todo. También se acordó del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que justificó la decisión de suspender el amistoso por razones de seguridad y en apoyo a las amenazas que recibió el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.

"Que Tapia diga que fue un aporte para la paz es lo opuesto a una decision inteligente. Es dar un premio al terrorismo. Ganó el terrorismo, los que ensuciaron la camiseta argentina con sangre. Si quieren ayudar a la paz, que vayan a jugar a Ramallah (una ciudad palestina, situada en Cisjordania). Castigan a Israel con no jugar", sentenció el ex el futbolista santiagueño.

Luego acotó: "Por lo menos a mí, me quita las ganas de ver el Mundial. Ver a Messi e Higuaín decir que no quieren venir por un "apriete" de 30 manifestantes es poco serio".

Matías hizo las divisiones inferiores en Central Córdoba y tuvo la posibilidad de jugar en la Primera. También pasó por las filas de Estudiantes de Huaico Hondo (1999/2000).

En la cabeza del ex zaguero de los ferroviarios siempre está el equipo del barrio Oeste.

"Gracias a un primo conseguí la camiseta de Central Córdoba y me alegré con el ascenso a la B Nacional. También a traves del facebook me conecté con ex compañeros. Al partido por el ascenso lo vi por computadora. La diferencia horaria (seis en total) es complicada. Aquí los domingos se trabaja y comienza la semana. Si Dios quiere voy a estar por allá en un mes", anticipó Matías.

Para terminar, volvió a tocar el tema de la selección y dijo lo siguiente: "Sólo te diría que ojalá la AFA se haga eco de todos los reclamos sociales que hay. Ahora que son "inteligentes" podrán hacer aportes a la paz social. Gracias a Messi y la AFA podré disfrutar de mi familia en el Mundial".