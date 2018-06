Lo Celso se ilusiona

-

Giovani Lo Celso suma terreno para ser titular en el debut del seleccionado argentino frente a Islandia, algo que el joven surgido en Rosario Central vive como "un sueño".

Para el rosarino, "vestir la camiseta de la selección es lo más lindo", por lo que trata "de sumar experiencia con el grupo, de disfrutar" y de "aportar su granito de arena".

"He tratado de aprender muchas cosas. Estoy rodeado de muchísimos jugadores con mucha experiencia. Sabemos que estamos vistiendo la camiseta de una de las selecciones más importantes, con todo lo que eso involucra", señaló el jugador de Paris Saint Germain.

Además se refirió a la posición que ocupará en la cancha. "Venía de Central jugando de enganche, y esa posición en Europa no es común verla, así que me tuve que adaptar a un mundo nuevo de jugar de interior, que es una posición que me gusta, y mucho", expresó su predilección por el sitio en el que lo piensa ubicar Sampaoli.