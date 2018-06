Sampaoli paró un equipo ultraofensivo en la práctica

Fotos PLANTEO. Jorge Sampaoli probó una formación con muchos jugadores de pie de cara al debut en el Mundial.

07/06/2018 -

El seleccionado argentino de fútbol entrenó nuevamente ayer en Barcelona, y Jorge Sampaoli realizó un ensayo frente a los sparrings, en el que paró un equipo ultraofensivo, con un solo mediocampista de equilibrio.

Con Lucas Biglia entre los titulares, el entrenador ubicó a sus costados a Manuel Lanzini y Maximiliano Meza, con Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María por delante de ellos.

Marcos Rojo fue nuevamente parte de la dupla de marcadores centrales, debido al viaje de urgencia que tuvo que realizar Federico Fazio a Sevilla por el nacimiento de su hijo.

En el arco estuvo Nahuel Guzmán, pero el director técnico suele ubicar a quien piensa como titular en el equipo de enfrente, y allí estuvo Wilfredo Caballero, por lo que el arquero de Chelsea se perfila para estar en el primer equipo el 16 de junio frente a Islandia.

Argentina ayer formó con Nahuel Guzmán; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Maximiliano Meza; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María.

Cristian Pavón no pudo ser parte de la práctica por un cuadro de faringoamigdalitis.

Tras la suspensión del partido amistoso frente a Israel, Sampaoli busca darle rodaje en el campo a quienes imagina en el primer compromiso mundialista.

El seleccionado trabajará hasta el sábado en Barcelona y desde allí partirá hacia Moscú, para después trasladarse a Bronnitsy, donde está el centro de entrenamiento en el que se alojará el plantel durante el Mundial.

Tagliafico

Al término de la práctica, el defensor Nicolás Tagliafico confió que "era incómodo" viajar a Jerusalen para disputar el partido frente a Israel el sábado.

"Incomodaba porque uno no sabe lo que va a pasar.Cuando no vas tranquilo a un lugar es feo. Con todo lo que pasó era complicado ir porque no sabés lo que podía pasar. A lo mejor íbamos y no pasaba nada, o podía pasar lo contrario. Era incómodo", sostuvo el lateral izquierdo.

Enseguida optó por mirar hacia adelante y señaló que "se decidió esto y ahora queda pensar en positivo, trabajar estos días que nos quedan y ya irnos para el objetivo".