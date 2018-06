Fotos Condenaron a una mujer a tres años de prisión en suspenso por tenencia de cocaína

07/06/2018 -

Un año después de un golpe antidrogas en su casa del Bº Ejército Argentino, una mujer fue condenada ayer a tres años de prisión en suspenso por "tenencia" de cocaína. Así lo resolvió el miembro del Tribunal Oral Federal, Federico Bothamley, al sellar el futuro inmediato de Andrea Guzmán, alias "Kuky", de 35 años, detenida el 6 de junio de 2017 junto a su hermano, Román Silvetti, alias "Bicu", de 27 años. En la redada antidrogas, la policía les había incautado una pequeña cantidad de cocaína, un arma de fuego y alrededor de $ 35.000. Aquella oportunidad, los investigadores deslizaron que la mujer, madre de tres niños, estaba relacionada afectivamente con un sujeto prontuariado y condenado por otro caso se drogas. Ello no habría incidido en el desenlace del proceso que concluyó exactamente un año después. Los alegatos En los alegatos, en la víspera la fiscal Indiana Garzón solicitó que Guzmán sea condenada a 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, atribuyéndole el delito "autora de tenencia de drogas con fines de comercialización", se supo. Al ahondar su alegato, requirió que "Bicu" fuese condenado a 2 años de prisión, endilgándole la figura de "partícipe secundario de tenencia de droga con fines de comercialización", en ejecución condicional. Para la Fiscalía, no había dudas y las pruebas delataban la vinculación de los dos hermanos con el submundo de las drogas desde el Bº Ejército Argentino hacia toda la zona sur. La defensa A su turno, los abogados defensores de "Bicu", Juan José Saín y Moisés Azar Cejas, pidieron su absolución lisa y llana. En tanto, para Guzmán, Cejas, pidió que se la juzgara por el delito de "tenencia de droga para consumo, o bien simple", y por ende se le imponga la pena mínima de un año. Finalmente, el vocal condenó a Guzmán a tres años de prisión en suspenso, pero por el delito de "tenencia simple" de droga. En cuanto a su hermano, Bothamley lo absolvió "por el beneficio de la duda". Libertad Cerca de las 13.10, "Bicu" recuperó la libertad al abandonar el Centro Único de Detenicos, ubicado en la ex Fandet.