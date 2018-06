Esculapio y su gallo se quedarían sin la pantalla de Telefé

07/06/2018 -

La segunda temporada de "Un gallo para Esculapio" podría no salir por Telefé, pantalla donde se emitió la primera parte.

La miniserie de la productora de Sebastián Ortega corre peligro de quedarse sin lugar donde darse a conocer las historias que Bruno Stagnaro, su director, y Peter Lanzani, su protagonista, comenzaron a rodar en Buenos Aires.

El diario La Nación publicó que la segunda parte de la miniserie no saldría por el canal de las pelotitas y menos después de su gran triunfo en la noche de los premios Martín Fierro, en la cual cosechó 7 estatuillas incluido el de Oro. Pero por el momento esto es una realidad y las negociaciones con el canal de las pelotitas están empantanadas.

En las últimas horas una de las razones que se dio respecto de esta información era que al tratarse de una coproducción con Turner, Underground no tenía el aire asegurado en Telefé. Pablo Culell, director de Contenidos y Producción de Underground confirmó los rumores: "Por el momento es verdad, aún no se llegó a un acuerdo, por lo tanto por ahora sería una serie exclusiva de TNT y Flow... veremos si Telefe finalmente se suma. Es una cuestión de negocios, pero aún no está descartado".

En relación de si otro canal de aire (El Trece - América - TV Pública o El Nueve) puede emitir la segunda temporada, Cullel le dijo a La Nación: "La serie siempre fue mayoritaria de Turner y TNT, luego se suman los otros, nosotros (por Underground) hacemos el producto, ellos negocian".

En tanto, según el diario porteño, desde el área de programación de Telefé dieron por cierta la versión de que aún no está confirmada la emisión por esa pantalla y agregaron que la grilla estaba cerrada por el momento. Asimismo, otros le dan crédito a lo que dijo Culell que es una "cuestión de negocios", cosa que hace suponer que no hubo aún un acuerdo económico y que no se trata -como algún rumor señaló- de que Telefé no querría a la ficción porque pertenece a Turner, que compite con Viacom, grupo empresarial dueño del canal de las pelotitas.