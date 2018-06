"Pampita" negó crisis con "Pico" al afirmar: "No ha pasado nada"

07/06/2018 -

"Están en una crisis de pareja y hay un distanciamiento". Así se expresó el periodista Carlos Monti, panelista en "Pamela a la tarde", al referirse a una posible ruptura entre Carolina "Pampita" Ardohain y Juan "Pico" Mónico.

Lo expresó con seguridad y estalló la polémica que se potencia luego cuando se reveló que el último posteo de la pareja en Instagram fue el 14 de mayo con una foto para una campaña que hicieron juntos. Desde mediados de mayo que no interactúan en las redes sociales.

Asimismo, los rumores de crisis se agigantaron también en los últimos días luego de que Ardohain fue a eventos públicos sola. Primero, asistió a la cena de la Fundación Huésped y después fue a la gala de los Martín Fierro sin su pareja.

Cuando le consultaron por qué no había asistido a la gala de los Martín Fierro con "Pico", ella resaltó: "No quiso venir. Primero había pocos lugares y después cuando le dijeron de venir, ya se había hecho a la idea de que no y dijo ‘me quedo en casa’". Esa misma tarde, Pico subió una foto desde su casa y escribió: "Domingo atrincherado en el sillón".

"Los Ángeles de la mañana", que conduce Ángel De Britos por El Trece, habló con "Pampita" y ella desmintió cualquier tipo de rumores. "Estoy de novia. Sigue todo bien. No sé por qué aparecieron los rumores. No ha pasado nada", remarcó la conductora de "Pampita online".

¿El compromiso?

Por otro lado, el periodista le repreguntó: "¿El compromiso para cuándo?". A lo que la modelo le respondió: "¿Ven? O estamos peleados, o me estoy por casar, o estoy por tener hijos. Siempre tienen algo para decir. Así estamos bien".

El cronista le preguntó si algo había sucedido entre ellos para que apareciera el rumor. "Son cosas que pasan. Ya estoy acostumbrada. Además estamos todos los días acá en el programa, nos ve todo el mundo", contestó la exesposa del actor chileno Benjamín Acuña.

"Pampita" y "Pico" son una de las parejas del momento. ¿O eran? La modelo asistió a los últimos dos eventos públicos sin la compañía de su novio.