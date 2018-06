Morena Rial a su papá: "No tengo para comer, no me pasás un peso"

Hoy 08:18 -

Morena Rial volvió a estallar en sus redes sociales y reveló que la pelea con su papá le costó muy cara.

Después de contar algunas internas familiares que terminaron con una pelea que llegó a todos los medios, la joven de 19 años dijo que el periodista le cortó todos los víveres: desde la ayuda económica hasta los servicios del departamento donde vive.

"Despedís a la única persona que me ayudaba en mi casa. Me operé hace poco, me estoy rompiendo porque ni para comer me pasás un peso por mes. En algún momento la vida te va a cobrar en carne viva el daño que hiciste, no solo a mí, sino a tantas personas que pensaban que eras diferente", escribió en Instagram.

Y agregó: "todo en la vida vuelve. Te volvió una vez, todo es un círculo. Ese círculo donde te manejás es un círculo de m... ".

"Soy mayor, pero hasta los 21 tiene, por ley, que mantenerme le guste o no. Y los que no saben lo que yo vivo, no se metan, se nota que tienen poca vida", argumentó.

En cuanto a la empleada despedida, afirmó: "Me partió el alma la chica que limpiaba mi casa con el audio llorándome que se había quedado sin trabajo. Tené corazón por lo menos, Rial. Dios mío, cada día me dan más ganas de contar con lujos de detalles realmente quién es él. Lo que ven en la tele es todo ficción".